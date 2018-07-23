銀行櫃檯空了為何「不叫號」？行員無奈說出真相

銀行櫃檯空了為何「不叫號」？行員無奈說出真相(示意圖/非當事銀行/本報資料照)

友善列印
/綜合報導

不少人有至銀行臨櫃辦事的經驗，有時抽了號碼牌後，發現櫃台明明空了，但為什麼不叫號呢？一名女網友在臉書發問，發現櫃台空了，但行員卻始終不叫號，讓她深感困惑，豈料此文一發後，引起不少網友共鳴，不過也有行員跳出來說話，吐出他們內心的無奈。

一名女網友在《爆怨公社》表示「我真的想不通，明明櫃檯有空，為什麼都不叫號」，而且每次來都是如此，認為銀行的做事效率不高，甚至抱怨有時還會看見行員在聊天，「這是一個人多看起來生意很好的概念嗎？」。

有不少碰過類似狀況的網友表示「之前遇過合庫行員在聊天不叫號，警衛看不下去，上前開罵」、「真的！常常4到5個行員，只有1、2個在叫號，其他不知道在忙什麼，一忙1個多小時不叫號」、「有的郵局也是，之前一個阿伯等很久直接罵，號碼瞬間跳超快」。

對此，也釣出不少銀行行員吐露心聲，有時坐櫃台的行員並沒有其他權限，因此還必須等待回覆，等待時就可能聊天「有時是妳認為很空，但其實有很多繁雜的文件跟程序要寫、要跑、要等資訊回來」、「開個戶要查好多東西、程序好多，而且不是坐櫃台的人，權限也都不同，即使開櫃台也無法辦理業務」。

有些則是為不讓客人離開，因此先讓人離開，但其實業務並還沒處理完「有時候第一位客人走了，但這之後的時間根本不可能立即再叫號下一位，因為正在處理上一位客人的匯款等等其他業務，只是為了快速，所以大致辦理完畢，會先讓客人離開現場」，還透露其實他們業務繁雜，有時忙起來連下班時間到了，都還沒吃中餐。

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