出國打工月入72K好誘人 花大錢入境結果慘兮兮！

出國打工月入72K好誘人 花大錢入境結果慘兮兮！(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

許多人在薪資低迷的時候，會選擇出國打工賺錢，但真的好賺嗎？大陸浙江一名張姓男子曾到新加坡打工，後來又在微信看到徵人廣告，提到赴韓打工包吃包住月入1.6萬元人民幣(約新台幣7.2萬元)，讓他超心動；豈料當他付完1.8萬元人民幣(約新台幣8萬元)仲介費，飛到當地才發現是做黑工，最後還被遣送回國。

綜合陸媒報導，來自浙江紹興今年50歲的張男，先前就有過到新加坡打工的經驗，對出國打工一直抱持著高度興趣，於是他在去年8月底透過微信看到一個徵人廣告，內容寫著到南韓打工，不僅包吃包住，還月入1.6萬元人民幣(約新台幣7.2萬元)，讓他看了心癢癢，便找了幾名好友，決定飛過去大賺一筆。

張男和5名朋友找到登廣告的勞務公司，並付了1.8萬元人民幣(約新台幣8萬元)仲介費，一行人準備前往南韓工作；去年8月29日他們在上海浦東機場搭機，但勞務公司的賴姓負責人卻表示，「為了能順利通關，要裝成遊客」，還叮囑他們要把南韓的酒店、景點記熟。

不過，張男和朋友們通關時，有4人被拒絕入境，最後只有張男和另一名朋友成功抵達南韓，但這並非是好的開始，因為他們到達南韓後，被帶去一家農場種蘿蔔，當領日薪550元人民幣(約新台幣2486元)的黑工，一個月還只能工作10幾天。

後來，張男在南韓的生活非常壓抑，每天都在擔驚受怕中度過，深怕被人發現自己是不合法的黑工；但最後他因為逛超市邊和家人講電話，被當地警察發現身分，沒多久就將他遣返大陸。不過，事後大陸警方也逮捕把人騙出國打工的勞務公司，並呼籲想出國打工的民眾要找正規的機構，不要隨便相信來路不明的公司。

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