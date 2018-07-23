殺夫後用水泥封屍 狠心婦攜子女天天伴屍同住

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

最近日本傳出駭人命案，有一名44歲的婦人氏家美穗殺了比自己小11歲的丈夫，事後更用水泥封屍藏在衣櫃中，繼續帶著子女住在藏屍的家中生活，還謊稱丈夫是離家出走；後來企圖偽造離婚證明書，但被警方察覺異狀，揭發這起命案，引起當地社會譁然。

綜合日媒報導，今年44歲的婦人氏家美穗和丈夫及小孩住在茨城縣霞浦市，她在3月9日報案向警方表示，比自己小11歲的先生將手機放在家裡，然後人就不知去向。不久後她又向市公所申請離婚，遞出一份有丈夫簽名的離婚證書；但當地警方察覺有異狀，在上星期三到她家中搜索，氏家美穗表示，「衣櫃有屍體」，他們也在衣櫃內找到可疑的水泥塊，她也坦承自己殺害丈夫。

警方在上星期五確認水泥塊裡有屍體，而死者年約30多歲，但得經過化驗才能確認身分；不過，氏家美穗的丈夫早在2月中旬就沒有去公司上班，警方懷疑當時她早已殺害丈夫。氏家美穗在殺害丈夫後，帶著讀小學六年級的女兒和4歲的雙胞胎兒子繼續住在家裡，日夜伴屍而居。

這起駭人命案的消息曝光後，震驚當地民眾，許多人紛紛嚇得直呼，「太可怕了吧！殺人後還用水泥封起來」、「最近聽到不少殺人案，但用水泥封屍這麼慘忍的手段還沒聽過」、「女兒12歲了，知道母親殺害父親，不知道會有多難過」。

文章來源：時事通信

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