深夜上廁所門外驚見「一具頭顱」 網嚇呆：屎都縮回去了

2018年07月23日 10:06 邱柏玟

人嚇人差點嚇「屎」人！一名女子深夜上廁所卻驚見門外有「一具頭顱」，嚇得她還沒排便都差點先嚇到噴尿，還打算買葫蘆擋煞；她遇到的「靈異現象」卻讓網友笑翻，紛紛直呼「嚇到都縮回去了」。

昨(22)日有一名女網友在臉書社團分享上廁所遇到的「恐怖經驗」，提到自己深夜上廁所時，突然撇見廁所門邊有一具頭顱，嚇得她差點中風，「夜深人靜，正在享受大便的暢快，妳就這樣出現在這微微清晰的玻璃門邊，到底想幹嘛？」

原來在廁所外面是原PO的姪女，不是什麼靈異現象。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社公開版》)

從原PO分享的照片中，看到左下角有一具頭顱，雙瞳看不到眼白，所以讓人誤認有「小鬼」站在門外，就好比恐怖電影中的情節；不過，其實這個「小鬼」是原PO的姪女，她只是默默地在廁所外盯著她看，讓她忍不住開玩笑，「姑姑的屎剪不斷理還亂！決定在門上掛葫蘆，擋煞」。

一票網友看完照片也都被嚇壞，紛紛直呼「嚇到都縮進去了，哪還大得出來」、「熊熊一看屎都縮回去了」、「嚇到不是用噴的嗎」、「阿娘喂這真的會被嚇屎」、「便祕都治好了」、「半夜看到真的會嚇死」；不過，也有人認為姪女很貼心，「十分關心姑姑的健康」。

還有不少人覺得超像電影中的畫面，「咒怨…？」、「俊雄」、「他好像永遠對著妳笑，笑到妳心裡發寒」、「根本咒怨」、「這孩子在演恐怖片嗎」、「我嚇到了，讓我想到那部電影～咒怨～」。