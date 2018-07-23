小孩尿急超商隨地解放 媽媽奇葩反應讓客感嘆：店員辛苦了

小孩尿急超商隨地解放 媽媽奇葩反應讓客感嘆：店員辛苦了(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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俗話說人有三急，成年人一般都能忍到廁所，但小朋友可能就沒辦法控制。最近有一名女子到超商消費，看到一名男童直接在熟食區前面便溺，媽媽在一旁不僅沒有處理，結帳完就直接帶著小孩離開；事後店員看到「一灘殘局」，只能默默先擺出「小心地滑」的告示牌，讓她直呼「店員辛苦了」。

有一名女網友昨(22)日在臉書社團抱怨，提到她去全家買東西，看到一名媽媽帶著兒子在購物，但男童突然跟媽媽說尿急，媽媽也只是要他再等一下，結果男童居然自己走到蒸包子機前面，直接尿在地上；但最令原PO傻眼的是，他的媽媽不僅沒有去善後，反而若無其事地走到櫃檯結帳，之後便頭也不回地離開。

後來店員看到男童留下的一灘尿，只好先在周遭擺出「小心地滑」的告示牌，原PO不解地表示，「不懂她(媽媽)哪裡來的勇氣去結帳」，也替店員感到無奈，直言「真的辛苦了」。

這名媽媽面對兒子在超商解放的消極反應，馬上引起網友痛批，「誇張耶，怎麼這些事層出不窮啊」、「現在的家長是怎麼一回事？」、「現在一堆小孩都只是家長開心後副作用生出來的，我家的小孩很乖，都是這個社會帶壞的」、「這教育方式讓我擔憂這孩子的未來」、「全家就是我家的概念」；原PO也補充提到，「那個弟弟有說他尿急，但媽媽繼續買」。

也有些人分享類似的經驗，「曾經有小孩在店裡打翻飲料，家長知道也不吭聲地走出去，最後在店門口指責小孩把飲料打翻沒得喝」、「我也遇過… 我整個傻眼」、「我超商常夜班，遇過客人問有沒有廁所，跟他說沒有，結果跑到我們櫃台看不到的冰櫃死角前給我撒尿，看到我都傻眼，到早上那個味道還散不去」。

深夜上廁所門外驚見「一具頭顱...

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