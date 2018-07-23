熟女與獅合照遭啃咬 動物園竟氣得拒絕賠償！

2018年07月23日 13:55 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近期有一名46歲的女遊客所羅門納(Olga Solomina)造訪烏克蘭一處野生動物園，參加「與獅同行」的活動，跟獅子合照時卻被啃咬，導致她的手受重傷。她事後聲稱，園方不准她報警也不肯賠償；但園方立即反駁，因為所羅門納喝醉，身上的酒味及她試圖摸獅子鬃毛，才會發生這起事故。

綜合外媒報導，所羅門納出面控訴，表示自己參加烏克蘭野生動物園的體驗活動，也照著工作人員指示蹲下與獅子合照，但當她伸手撫摸獅子的鬃毛時，牠突然獸性大發，硬生生地咬住她的手臂，並當場將她拖行好幾秒；最令她難以忘懷的是，其他獅子也紛紛站起來，她腦海中只想著，「我害怕被獅群分屍，這幾秒就像是一輩子」。

所羅門納也說到，事發當下園方負責人祖布科夫(Oleg Zubkov)正好在附近，急忙上前替她驅趕獅子，將她帶往安全的地方；但她的手臂遭到獅子嚴重咬傷，園方卻只提供毛巾讓她包裹傷口，還說「傷勢不嚴重，不要報警或叫救護車」。

園方後來請職員用雙氧水替她消毒傷口，而一名獸醫則替他注射麻醉藥並縫合傷口，後來沒有給她任何處方抗生素；在過了一天之後，所羅門納突然發高燒，被緊急送醫，醫師確認她受到嚴重感染，得即刻接受手術治療。

因此所羅門納氣得向動物園求償100萬盧布(約新台幣48.2萬元)，但祖布科夫則跳出來反駁她的控訴，他表示所羅門納喝醉，又試圖拔獅子的鬃毛，而獅子不喜歡她身上的酒味，「才會只咬她」；而園方拒絕支付她的求償，因為她有簽下免責聲明，知道這趟旅行的危險性。而這起事故的責任問題，仍待當地警方調查才能釐清。