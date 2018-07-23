前男友私訊丟紅色炸彈「想看你」 她回嗆網讚：反應好快

2018年07月23日 14:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

分手後就不應該再與前任糾纏！最近一名女網友收到前男友私訊，邀請參加他的婚禮，期間還說出一些「我一直忘不掉妳」、「我只是想看你」等曖昧的話，甚至表示現任女友懷孕了，才會逼不得已與她結婚，讓女網友當下相當氣憤，不斷的冷嘲熱諷回覆，把前男友狠狠的罵了一頓，許多網友看了對話內容後，直呼「笑死，樓主反應超快」。

前男友先是創假帳號與她私訊(圖翻攝自/爆廢公社二館)

期間邀約她參加婚禮，更表示想要見她(圖翻攝自/爆廢公社二館)

一名女網友在《爆廢公社二館》PO出對話截圖，並表示分手3年的前男友，半夜開假帳號私訊，還丟了紅色炸彈給她「到底該接還是不接」。對方先是表明身分，而女網友則嗆辣回覆「我沒想過你還活著」，前男友接著告知她要結婚的消息，更希望可以邀請她參加。

前男友的行為讓女網友相當不悅(圖翻攝自/爆廢公社二館)

當下讓女網友相當困惑，先是問「你未婚妻知道你這樣約前女友參加婚禮嗎？」、「你未婚妻在你後面，她很火」，豈料對方還不死心，甚至說出「我希望我人生重要的時候妳都在」、「我一直忘不掉妳」，更自爆因為女友懷孕了，所以才逼不得已與她結婚，實際上根本不愛對方。

女網友看到這段對話，更是怒火中燒回嗆「身為一個渣男，你還真是發揮得淋漓盡致」，說到與前男友分手後，未曾講過他一句壞話，甚至告訴別人，他們倆是因個性不合才分開，原本以為他要結婚是願意負責任，豈料竟然還想著別人「你現在真的讓我覺得很噁心」、「我還是希望你去死哦！」。

期間不斷冷嘲熱諷，讓許多網友直呼舒壓(圖翻攝自/爆廢公社二館)

但前男友仍不願意放棄，頻頻道歉更表示想見到她，女網友開始霸氣回嗆「你是不是要我準備8000，去林森北的酒店找你」、「好啦！這次我先pass，你下次結婚再邀我」、「你出殯那天我一定到，真的啦我發誓，而且會包白包，很大包，不用擔心」。

之後更要求對方不要再找她，好好的對待未來老婆「她要嫁給你已經夠委屈了」，沒想到前男友還是說想見她，原PO最後僅丟下一句「X的你以為你是鮭魚哦！時間到了要洄游是不是」，就將對方封鎖，再也不給對方有機會與她聯絡。

網友對於她的處理方式，感到相當佩服(圖翻攝自/爆廢公社二館)

許多網友看完直呼好療癒「雖然他很渣，但你的回覆超級犀利」、「罵人還帶幽默感，這個我服」、「是打算開一桌？上面寫前女友桌？炫耀還是自打臉的概念？」、「鮭魚迴游，這個厲害」、「超級霸氣，我喜歡」、「天啊！好舒壓」、「每句都是神回覆太厲害了」，還有人分享類似經驗「我以為只有我的前男友很無聊，會開假帳號來問我，最愛的人是誰，重點也是有女友，傻眼貓咪」。