紫色尿液好特別？老伯身體被細菌入侵 連醫師都說「罕見」

紫色尿液好特別？老伯身體被細菌入侵 連醫師都說「罕見」(圖/ 翻攝自《BMJ Case Reports》)

友善列印
／綜合報導

普通人的尿液多已亮白色至深黃色為主，顏色深淺會依照所吃的食物有所變化。印度有一名70歲的老伯住院準備接受手術，卻意外發現他排出紫色的尿液，讓醫師相當震驚，表示這是很罕見的「紫尿袋症候群」(Purple urine bag syndrome, PUBS)，代表體內有細菌，導致泌尿道感染才會有這種現象。

據《BMJ Case Reports》報導，來自印度的一名70歲老伯患有「前列腺肥大」，因此必須住院準備動手術，在此之前已插導尿管長達半年，但沒想到醫護人員發現，老伯卻出現紫尿的現象；經過化驗後，才發現他泌尿道受到感染。

醫師表示老伯的症狀為「紫尿袋症候群」(Purple urine bag syndrome, PUBS)，他的尿液會呈現紫色，是因為體內被細菌入侵，引起各種化學反應；泌尿道感染的細菌會分解色氨酸的代謝化合物，進而產生吲哚(indole)，再變成硫酸吲哚酚，後來氧化就會呈現靛青色和戴紅色的靛玉紅，兩者混合後，尿液就會變成紫色。

先前在知名傳染病學期刊《Clinical Infectious Diseases》中，就曾有醫師強調，紫尿袋症候群是相當罕見的現象。不過，去年台灣就曾傳出有中風婦女排出紫色尿液，嚇壞照料她的看護，引起熱議。

文章來源：BMJ Case Reports

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