清潔公司專替「孤獨死」亡者收拾殘局 員工：業務越重心也越沉重

2018年07月23日 15:32 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

《UNDERCOVER ASIA: LONELY DEATHS》完整紀錄片。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

日本高齡化越來越嚴重，「孤獨死」的狀況頻傳，讓人更加擔憂這些上了年紀的人該怎麼辦。當地一名男子增田博嗣(Hirotsugu Masuda)察覺到「孤獨死」的現象，成立專門處理獨居死亡的清潔公司「ToDo-Company」，公司業績也蒸蒸日上，但對他們來說心靈卻更加沉重。

綜合日媒報導，當地一名男子增田博嗣，住家附近有一名對他很好的老奶奶，但她過世後，她的家人卻怕觸景傷情，不肯前來替她收拾遺物，因此從中得到靈感，決定成立專門處理獨居死亡的清潔公司「ToDo-Company」。而公司也因為日本「孤獨死」現象漸增，業務越來越多，但對於他和其他員工的心靈，也相當沉重。

清潔公司的工作流程，首先員工會雙手合十進入屋內，觀察房屋內概況，檢視死者生活中的各種細節，好比黏在牆上的頭髮、充滿嘔吐物的馬桶、屍水滲透的榻榻米等；接著他們會找套惡臭源頭，噴灑化學藥劑，再開始整理房內的各種物品。但在清掃過後，增田博嗣都會替死者進行簡單的祭拜儀式，他知道「自己是唯一會替死者這麼做的人」。

在清掃過後，增田博嗣都會替死者進行簡單的祭拜儀式，他知道「自己是唯一會替死者這麼做的人」。(圖/ 翻攝自臉書)

增田博嗣憶起接到過一起印象深刻的案件，位在茨城縣的一處公寓裡，有鄰居發現蒼蠅很多，後來請物業和警察登門查看，才發現一名62歲獨居男子身體腐爛到只剩骨頭，身上的肉更被蛆當作食物，吃得一乾二淨；最令他們痛心的是，找到一張紙條寫著，「管理員，請幫幫我」，但這張紙條卻再也送不出去了。

「孤獨死」(Kodokushi, lonely death)是從日本傳出的說法，意思是獨居者在沒有旁人照顧的狀況，於住所內因為突發疾病等原因死亡，又被稱作「獨居死」或「無緣死」；目前在日本每年有多達4萬人這樣孤單寂寞地死去，而隨著當地高齡化現象嚴重，有專家推估，到2025年可能就會增加至10萬人。