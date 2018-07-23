極品辣媽與兒子合照「竟是場騙局」 本尊無奈：那我前男友

極品辣媽與兒子合照「竟是場騙局」 本尊無奈：那我前男友(圖翻攝自/臉書/Shan Wong)

友善列印
/綜合報導

在社群媒體上分享美照，也要擔心遭有心人士盜圖。先前一名女網友在《爆廢公社》PO出與兒子的對話內容，沒想到由於她保養得宜，意外讓這名辣媽爆紅，豈料最近有本尊跳出來戳破騙局，只她是遭人盜圖，她今年才27歲，而照片中男性根本不是「兒子」而是「前男友」。

有心人士盜圖謊稱為自己，沒想到竟是一場騙局(圖翻攝自/臉書) 有心人士盜圖謊稱為自己，沒想到竟是一場騙局(圖翻攝自/臉書)

日前一名女網友在《爆廢公社》PO出與兒子的對話，叮嚀他在颱風天早點回家，豈料兒子竟要女友住他家，還說自己會小心，女網友將截圖PO網詢問，該如何是好，豈料由於她外貌亮眼，意外讓她因此爆紅，沒想到這一切竟是一場盜圖騙局。

本尊得知後，感到相當苦惱，澄清她今年只有27歲(圖翻攝自/臉書) 本尊得知後，感到相當苦惱，澄清她今年只有27歲(圖翻攝自/臉書)

昨（22）日本尊「Shan Wong」才從朋友那得知，自己的照片居然被盜，還PO在社群媒體上，被網友掛上「美魔女」的稱呼，讓她氣得在臉書表示「哪個壞蛋？姐91年出生，哪來的68年？謝謝朋友告知我的消息。害死寶寶嗎？兄弟姐妹們你們相信嗎？」。

本尊向其他人澄清，照片中男子並非兒子而是「前男友」(圖翻攝自/臉書) 本尊向其他人澄清，照片中男子並非兒子而是「前男友」(圖翻攝自/臉書)

根據《蘋果》報導，Shan Wong來自馬來西亞，現年27歲，目前正在新加坡擔任美髮師，而照片中的「兒子」與「女兒」，其實是她的「前男友」與「姊姊」，對於被盜圖還捏造成「美魔女媽媽」感到哭笑不得，但也非常困擾，不清楚盜圖者動機，目前「假辣媽」的臉書也已關閉。

一回頭撞見「貨車女神」本尊正...

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