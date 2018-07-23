2018年07月23日 17:27 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

屍體都是彈孔！少女被哥哥附身 「淚訴謀殺內情」影片曝光

你相信死後人能附身，訴說自己被殺的冤屈嗎？菲律賓一名16歲少女，日前突然在家中情緒潰堤，期間瞪大著眼睛，脫口說出今年3月哥哥馬文（Marvin）被殺的內情，其家人認為少女應該是被哥哥附身，想要訴說冤死的過程，而整段影片也被拍攝下來，目前已累積666萬的觀看次數。

根據《每日郵報》報導，19歲少年馬文（Marvin）今年3月遭毒販殺害，而且被發現時，屍體佈滿十數個彈孔，警方仍在調查中，不過其16歲的妹妹瑪格塔拉斯（Abigail Magtalas），14日在家中突然情緒激動，躺在床上睜大雙眼，之後更是悲傷的留下眼淚，期間更變換語速及聲調。

影片中，瑪格塔拉斯說著「他們不斷折磨我，而且還毆打我，並朝我開了7槍，他們簡直就是流氓。聽我說，我是被謀殺的」、「我懇求他們不要殺我，將我囚禁起來，但是他們沒有理會我，甚至在我腳上開一槍，要我跑起來，之後又有人將我推到橋下」，一旁的母親頻頻為她拭淚，接著少女又說道「我很抱歉，我沒有聽你的。那天我應該早點回家」。

事後警方調查後，得知馬文當天下班回家途中，撞見黑道在進行毒品交易，事後對方怕事跡敗露，因此將人擄走後滅口，期間甚至凌虐他將近4個小時，之後更將屍體帶至附近的村落丟棄，而馬文屍體被找到時，全身布滿許多彈孔。

而瑪格塔拉斯的家人認為，他們兄妹倆平時感情很好，所以馬文才會借妹妹的身體，訴說自己的冤屈，馬文的妻子丹妮卡(Danica)透露「她真的很愛哥哥，到現在都還無法接受他的死訊，甚至想盡辦法替馬文伸張正義」，她也強調絕對沒有做假，因為瑪格塔拉斯第一次發生這種情形。