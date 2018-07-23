每日點不加醬漢堡！狗主人曝真相 店家心疼：以後免錢

每日點不加醬漢堡！狗主人曝真相 店家心疼：以後免錢(圖翻攝自推特/@AKarchh)

友善列印
/綜合報導

小小的善舉也許微不足道，但卻溫暖著每個人的心。美國一名狗主人得知愛犬罹患癌症，而且只剩下不到一年的壽命，讓他們一家人都感到痛心，而他經常會買愛犬最愛的「不調味」起司漢堡給牠，當速食店經理得知此事後，竟霸氣的表示，往後罹癌狗的起司漢堡費用，一概由他們負責，讓狗主人感到相當感動。

俄亥俄州(Ohio)一名22歲狗主人凱契爾(Alec Karcher)，在推特發文感謝速食店漢堡王(Burger King)的愛心，讓他們與愛犬能更正向。他飼有一隻10歲的狗科迪（Cody），但在兩個月前，愛犬卻被診斷出罹患癌症，由於癌細胞散播速度快，因此科迪只剩下1至3個月的生命，他與家人得知後都很傷心，希望能讓愛犬快樂度過餘生。

由於調味料對狗不好，因此凱契爾每日會買「不加醬」的起司漢堡，摻入藥物幫助愛犬服用，不過由於這個要求相當特殊，有一日店員便向他詢問原因，凱契爾才說出科迪的狀況，豈料店員聽完後將食物交給他，更請他在一旁稍等，沒隔多久，店員與店經理一起過來，並告知日後科迪的起司漢堡費用，一概免費提供。

速食店業者的善舉，讓凱契爾一家人相當感動，並將此故事上傳推特，對此漢堡王也回應「這個世界需要更多的友善與同情心，謝謝你給我們機會，能夠幫助科迪」。許多網友也相當感動「漢堡王不只贏得客人，也贏得我們的佩服」、「這真的是給科迪最棒的禮物」。

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