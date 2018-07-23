吃藏壽司「差4盤」可轉扭蛋！妻耍招刷洞口 他看帳單超想哭

2018年07月23日 20:27 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

知名連鎖迴轉壽司店「藏壽司」，為了增加顧客點餐率，便在店內提供「吃五盤可轉扭蛋」的行銷手法，有些顧客為了禮物，就願意湊滿盤數。最近有一名男網友帶妻子至店裡用餐，吃到第11盤時，他脫口說出「還差四盤」，豈料妻子竟腦動大開使出奇招，讓男網友看到帳單超想哭。

一名男網友在《爆怨公社》寫下「雖然平常就有點習慣你有點蠢，但我真的不知道你能豬到這種程度...」，表示與與妻子去吃藏壽司，最後吃到第11盤時，心想離能抽扭蛋還有一段距離，他便碎念了一句「還差四盤耶...」，妻子聽見後突然靈光乍現，拿了盤子在空盤子在洞口來回刷過，而且還連續刷了3次。

男網友白白多付3盤的錢，當下讓他直呼妻子是豬隊友(圖翻攝自/爆怨公社)

豈料，螢幕上記盤數果真增加，接著妻子滿臉得意的說「欸差一盤就能抽了！我很厲害吧！」此舉動頓時讓原PO看傻眼，當下嘴裡還咬著筷子，崩潰的說出「你知道那三盤要付錢嗎...」，最後他們也默默付了15盤的錢，還如願扭了扭蛋，抽到一個柯南的橡皮擦「但已經卡在他腦袋上了，腦袋很好真希望我的隊友有這東西」。

許多網友全笑歪「這是一個偷雞不著拾把米的概念」、「價值120的高級柯南橡皮擦一定很好擦」、「這個搞笑了白白要多付120元」、「怎麼這麼搞笑，天下沒有白吃的午餐呀」，還有曾經做過相同蠢事的網友跳出來說「原來我們有同伴，後來是請店員來拼命道歉，店員有幫忙消除」、「老實說我上次去吃也差點做這種豬事，好險被及時阻止」。