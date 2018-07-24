大叔花2百元買舊保險櫃 竟挖出金條存摺「價值45萬」

大叔花2百元買舊保險櫃 竟挖出金條存摺「價值45萬」(圖翻攝自/國際日報)

友善列印
/綜合報導

大陸青島一名男子經過廢品回收處，花50元人民幣(下同)買了一個二手保險櫃，回家後他便整理一下並重設密碼，卻發現裡面有一個暗格，好奇心驅使下動手撬開，當時家人還在一旁困惑的說「幹嘛撬開，難道會有金子嗎？」，沒想到一打開，讓所有人都大吃一驚，裡面竟然有金條、存摺等，價值更高達10多萬元(約新台幣45.1萬元)。

保險櫃裡藏有金條、金箔及一枚銀箔，這些財物總價10多萬元，(圖翻攝自/國際日報) 保險櫃裡藏有金條、金箔及一枚銀箔，這些財物總價10多萬元，(圖翻攝自/國際日報)

家住在標山路的崔姓男子，本月8日下午經過廢品回收處，由於他平時喜歡收集小東西，當時裡面有一個二手保險櫃就吸引他的注意，因此花了50元(約新台幣225元)買回家，之後還重設密碼，沒想到傍晚他上網查說明書，發現這個保險箱裡竟有暗格，「打開看原來沒有鑰匙，我就用螺絲刀把它撬壞了，打開發現一些金條和存摺」。

崔男在裡面找到2本定期存摺、一根50克金條、2枚金箔紀念幣，及一枚銀箔紀念幣，檢查後發現這些財物總價10多萬元，但存摺上僅有姓名也未透露其他資料，於是崔男便將這些財物交給警方，進一步才知道，存摺的失主其實已過世，因此警方便通報失主妻子，才順利將財物物歸原主。

保險櫃裡藏有金條、金箔及一枚銀箔，這些財物總價10多萬元，(圖翻攝自/國際日報) 保險櫃裡藏有金條、金箔及一枚銀箔，這些財物總價10多萬元，(圖翻攝自/國際日報)

失主妻子喬姓女子透露，丈夫是一名飯店經理，但今年六月中因突發腦梗塞過世，也未留下任何遺言，而家人對於保險箱的暗格並不知情，因此取出裡面的東西後便賣掉，沒想到保險櫃裡竟藏大筆財產，對於崔男的行為相當感激，希望請對方吃飯卻遭拒，而崔男僅表示「不是自己的東西，再值錢也不能要，自己只是做了應該做的事情」。

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