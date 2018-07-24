新玩法？夾娃娃機放滿百鈔惹議 網驚呼：它有危險了

新玩法？夾娃娃機放滿百鈔惹議 網驚呼：它有危險了(圖/ 翻攝自影片)

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新玩法？夾娃娃機放滿百鈔惹議 網驚呼：它有危險了(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

近年來台灣各地掀起夾娃娃機店風潮，像是便利超商一樣，走幾步路可能就會有一間店。最近有民眾發現一間夾娃娃機店，有一個機台裡面放滿百元鈔票，而且爪子部分被業者改裝成風扇，要用吹得將鈔票吹出洞口；許多網友看到如此有創意的方式，不禁替台主擔憂，「聽到玻璃碎滿地的聲音」。

昨(23)日一名網友在臉書社團分享一段影片，畫面中看到許多人站在夾娃娃機台前面，但櫥窗裡的夾取物不是玩偶或公仔，而是一張張白花花的百元鈔票，爪子部分也變成一台小風扇，在有限時間內要將鈔票吹出洞口；其中一次看到風扇一次吹落5張鈔票，讓圍觀民眾看了也紛紛傳出驚呼聲。

一票網友眼見如此新穎的夾娃娃機台，紛紛跪求地址，引起熱烈討論，「太有創意了」、「這台會賺錢，台主厲害」、「以小博大的刺激」、「好想玩玩看」；也有些人替台主擔憂，「有人會破窗取物」、「玻璃可能快不保了」、「感覺機台有危險了」、「入夜後娃娃機會被敲破」。

有知情人士跳出來解釋，這台「吹」娃娃機是店家的活動機台。 有知情人士跳出來解釋，這台「吹」娃娃機是店家的活動機台。(圖/ 翻攝自臉書《爆笑公社》)

但有一部分網友看到夾娃娃機台改裝後以及獎品是現金，忍不住好奇地說，「這沒有違法嗎？」、「這不可能，因為這樣觸法，賭博性質」、「這(娃娃機)可以放現金嗎？」、「記得娃娃機不能放現金，會抓」；馬上有知情人士跳出來解釋，這台「吹」娃娃機是店家的活動機台，也有貼出告示註明「非營利設施，請勿投錢遊玩」。

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