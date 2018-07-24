「永不錄用潑漆生」屋主稱店家歇業 遭打臉是自導自演

有眼尖網友發現，出面受訪的「屋主」其實就是店家（翻攝PTT）

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中正紀念堂蔣介石銅像20日遭獨派青年潑漆引發軒然大波，事後新北市一間餐廳業者氣憤地在粉專公開潑漆學生姓名，沒想到卻引起不少網友留言反嗆導致粉專關閉，不過有媒體實際走訪該店，卻發現店家早已歇業，而屋主也出面喊話，表示他們在粉專喊話的行為已對他們造成困擾，不過卻有眼尖的網友發現，接受訪問的「屋主」跟原本餐廳的老闆根本就是同一人，種種自導自演再切割自己的行為讓不少網友完全看傻眼。

該餐廳業者在潑漆事件後隔一天，於臉書粉專上發文列出8名獨派青年的姓名與學歷，並怒嗆「本公司不錄用破壞社會秩序的前科職業學生」，沒想到公告曝光後隨即引發不少網友調侃「這公司也請不起台大的吧」、「台大醫學系會去應徵貴店？」

有媒體找到該店店址，並找到了自稱是屋主的男子訪問，男子無奈的表示發文的餐廳其實早就在去2015年7月就搬走了，對於自家住址被網友肉搜感到無奈又錯愕。

不過卻有網友發現，在利用Google Map上顯示的帳號，可以找到一個名為「馬克思大叔愛料理」的Youtube頻道，而頻道內的資訊欄就能夠連結到當初發文的店家官網，而頻道影片中的男子和出面受訪的「屋主」根本就是同一人，就連衣服都還是同一件。

消息曝光後，不少網友也紛紛留言瘋狂吐槽：「他到底在幹嘛」、「自己切割自己，太神了」、「次元刀最高境界自己切割自己」、「連衣服都是同一件，有夠白爛的」、「根本八點檔，太有戲了吧」。

餐廳在粉專貼出永不錄用聲明，但有網友發現店主的Youtube頻道，發現屋主和店主根本是同一人（翻攝PTT、臉書） 餐廳在粉專貼出永不錄用聲明，但有網友發現店主的Youtube頻道，發現屋主和店主根本是同一人（翻攝PTT、臉書）
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