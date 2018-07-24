洋妞當街脫褲「拉肚子狂噴1公尺」 解放影片超震撼

2018年07月24日 09:16 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般人出門在外想上廁所時，通常會找公廁或是到商家借廁所，避免褲子變成一大包。日前澳洲雪梨一間酒類專賣店門口，竟出現一名金髮女子當街脫褲，把馬路當廁所使用就地「拉肚子」，排泄物的距離更長達一公尺半，十分驚人；店家將監視記錄器畫面分享到網路上，馬上引起熱議。

日前有一名網友在影音平台「Live Leak」上傳一段監視記錄器影片，畫面中有一名穿著緊身褲的金髮女子，揹著後背包走在路上，但她突然停下腳步將褲子褪到腳邊，以蹲馬步的姿勢「就地解放」，排泄物更噴射到有一公尺半左右的距離；從影片中還能聽到調閱監視器人員的驚呼聲，不斷直呼「老天爺啊」、「一定要分享給朋友看」。

根據外媒報導，遭到金髮女子在門口排便的店家，對此表示震驚，不敢置信一名健康漂亮的女孩，居然會當街脫褲大小便，而他們雖然不打算報警處理，但希望她別再出現；該名女子則自稱生病，又遇到家人去世，才會無法控制自我當街便溺。

有人將這段影片分享到臉書社團，引起一票網友驚呼，「當屎在滾的時候，真的顧不了這麼多」、「她應該沒想到，這一拉，全世界都看到了」、「我彷彿聞到了某種味道」、「再次證明，西洋人不會亞洲蹲」、「目測噴射距離一公尺半」、「好怕會起飛」。