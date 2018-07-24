好市多椅子坐了兩年要退貨 椅面龜裂慘況曝光掀論戰

2018年07月24日 11:53 陳慶餘

都坐爛了才想退貨？一位網友在臉書社團貼出照片，表示自己日前到好市多的內湖店消費時，遇到有客人想要退貨一張椅面已經龜裂脫皮的椅子，甚至還說「才用了兩年椅子就變成這樣！」讓他看了之後好傻眼。

好市多（Costco）的無條件退貨機制，是不少人會選擇到好市多消費的原因之一，但這樣的制度也常常遭到濫用，一位網友就在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己日前在好市多內湖店遇到一位椅子買了兩年之後才要來退貨的客人，沒想到照片曝光之後卻意外掀起網友論戰。

支持退貨的網友認為，椅子才使用兩年就壞成這樣，品質的確不太好，「兩年就這樣真的該退呀…品質太差了！」、「我的用1年就脫皮了，掉的到處都是黑屑屑，品質真的不好」。

持反對意見的網友則認為，「合成皮給你兩年差不多了還嫌，而且座位那塊本來就會常摩擦破掉很正常，我一件合成皮衣很少穿，還不是三年就破」、「坐2年退貨，夠本了吧！」、「用兩年了敢去退貨的人我也覺得人不要臉天下無敵，就算品質不好，也不可能兩年後才去退貨吧？」

有網友貼出自己的同款椅子照，被笑虧「可以退好幾次了」（翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書）