告知應徵時間碰上店休 傻眼！老闆竟反被求職妹嗆態度差

告知應徵時間碰上店休 傻眼！老闆竟反被求職妹嗆態度差（示意圖／shutterstock）

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女網友貼出讓她超傻眼的對話紀錄（翻攝爆怨公社） 女網友貼出讓她超傻眼的對話紀錄（翻攝爆怨公社）

一位女網友日前透過網路來幫自家的餐廳徵才，結果一名24歲的女子因為不滿想要的面試時間碰上店休，竟然反過頭來出言教訓店家「我不是很滿意妳這種處理態度」，讓女網友在看之後當場嚇壞，傻眼直呼：「現在的孩子是怎麼了？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出與應徵女子的對話紀錄，並表示她為了給應徵者方便，所以都會給他們自行選擇要來面試的時間，而一位面試者就立刻積極地表示「今天下午2點前去赴約！謝謝」，而在20分鐘後原PO看到對話之後，也相當有禮貌的回覆：「您好，今天店休喔！明天可以嗎？」但沒想到這時面試者卻突然態度大轉變，當場暴怒。

應徵的女子在看到回覆後氣得回訊嗆：「我已經到現場，你才跟我說今日店休…傻眼」，而女網友也立即回應，指出自己在對方說要來面試後的半小時內回覆，而且明明約的時間是下午兩點，「你約的時間是兩點，請問傻眼什麼？」沒想到應徵者卻回擊：「做事是不是應該是先告知今日店休，而不是後面才告知？有規定不能提早到嗎？」接著更嗆原PO態度很差，「我不是很滿意這種處理態度」，讓她超無言。

貼文曝光後，這位應徵女子的奇葩反應也讓許多網友笑翻，紛紛留言表示：「人家都還沒講好，他就自己跑來面試很白癡」、「是來應徵當老闆的？」、「慶幸他沒有成為你的員工，不然以後應該也是問題一堆」、「等等就在粉絲團給一顆星了」、「難怪他還在找工作…」

女網友貼出讓她超傻眼的對話紀錄（翻攝爆怨公社） 女網友貼出讓她超傻眼的對話紀錄（翻攝爆怨公社）
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