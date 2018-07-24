庇護所變調！16名女童遭性侵 反抗就被殺害埋屍後院

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

許多地方會成立收容所，讓無家可歸的小孩子有地方遮風避雨。最近印度比哈省穆扎夫法爾普爾的一間庇護所，傳出多名女童長年受到性侵，甚至有反抗的人遭到殺害埋屍在後院，震驚社會；後來警方救出21名女童，其中多達16人曾遇害，最小的僅有7歲。

綜合外媒體報導，比哈省穆札夫法爾普爾有一間非政府組織經營的庇護所，是藉著地方政府資助所成立，但今年3月開始卻屢屢爆出未成年少女遭性侵的消息，造成不少女童被強迫墮胎，但政府卻仍未採取行動制裁。

直到5月初時，當地警方才從庇護所救出21名女童，而在她們的體檢報告中發現，多達16人曾遭到性侵，其中年紀最小的僅有7歲；而庇護所裡原有46名孩童，目前都已被移送至安置家庭。

最令人震驚的是，有知情人士表示，當時有一名14歲女童勇敢反抗性侵，卻遭到庇護所人員無情殺害，還將屍體埋在後院；但警方於23日帶著怪手到現場挖掘，並未找到任何東西，只好將後院的泥土樣本帶回法醫科學實驗室化驗，再繼續進行下一步調查。

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