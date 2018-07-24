目睹非裔男遭歧視 白人男義氣相挺竟反遭殺害

2018年07月24日 15:54 陳慶餘

美國賓夕法尼亞州一名非裔男子，日前在當地一間餐廳吃飯時，被一名白人男子利用種族歧視的語句羞辱，而非裔男的白人朋友在見狀之後也立刻上前理論，沒想到對方竟然暴怒掏出手槍，朝他的胸部連開兩槍，送醫過後不治身亡。

綜合外媒報導，非裔男子道格拉斯（Jerrell Douglas）當時正在一間餐廳吃飯時，被一名白人男子塞勒（James Saylor）辱罵，而道格拉斯雖然被罵，但他不想讓爭議擴大，於是決定不與對方發生衝突，沒想到這時坐在道格拉斯身旁的梅里爾（Chad Merrill）在見狀後，決定出面為道格拉斯討個公道。

從曝光的監視器畫面中可見，賽勒與梅里爾在餐廳發生衝突後，賽勒因為在餐廳鬧事而被店家趕出店外，梅里爾在見狀後也追出店外想和對方理論，沒想到這時賽勒卻突然掏出手槍朝梅里爾連開兩槍，接著就駕車逃逸。

事後警方循線將開槍的賽勒逮捕到案，並且被指控一項刑事殺人罪，而中槍的梅里爾則是在送醫之後不治身亡，留下一個5個月大的兒子。對此，梅里爾的友人與兄弟則難過的表示，梅里爾是一個偉大且善良的人，他並不希望人們互相仇視，所以常常會出面排解糾紛，沒想到他卻會因此喪命。