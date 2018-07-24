出現婚前焦慮！新娘故意惡搞婚禮 夫笑瘋知沒娶錯人

2018年07月24日 16:34 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

結婚是人生大事，不論男女都會緊張，有人甚至會出現「婚前焦慮症」的狀況。美國亞利桑那州(Arizona)一名新娘，在結婚前就發現，丈夫出現婚前焦慮，經常呈現緊張的情緒，為了讓他得以放鬆，於是她在婚禮當天，對丈夫惡作劇，果真讓丈夫開懷大笑，也更愛未來妻子。

海蒂決定讓哥哥艾瑞克(Eric)來惡搞，讓他穿上舊婚紗(圖翻攝自臉書/KevinChole Photography)

綜合外媒報導，25歲的海蒂(Heidi Zherelyev)與丈夫韋爾(Val Zherelyev)，決定在6月底舉辦婚禮，豈料婚前拍婚紗時，她就發現韋爾疑似出現婚前焦慮，但時間已近婚期當天，求助醫師也來不及，於是個性活潑的她，決定在婚禮上惡作劇，讓丈夫能減緩緊張的情緒，順利讓婚禮繼續下去。

韋爾一轉身不是看見妻子而是大舅，頓時先是傻了幾秒鐘，最後更忍不住開懷大笑(圖翻攝自臉書/KevinChole Photography)

美國婚禮中有一個重要橋段「First Look」，婚紗攝影師會將新郎首次看見，穿著婚紗的新娘模樣拍下，不過海蒂決定讓哥哥艾瑞克(Eric)來惡搞，讓他穿上舊婚紗，還特地除毛並噴上海蒂的香水，營造出少女的氛圍，緩步靠近背對的韋爾身後，當韋爾轉過身來，原本以為會看見美麗的妻子，豈料竟是自己的大舅。

韋爾當時先是愣了5、6秒，之後才發出大笑聲，提到「我一直以為是海蒂，當我轉過頭發現是艾瑞克時，我花了好幾秒整理思緒，因為事情太出乎意料，我認識艾瑞克差不多10年了，當我看見他時，完全不像他過去的形象，真的是太有趣了」，海蒂之後才走了出來與丈夫擁吻，讓婚禮順利舉辦下去。

海蒂憶訴「想做這個惡作劇時，我一開始有點擔心，要哥哥穿新娘服實在有點強人所難，但艾瑞克還是願意幫忙，甚至樂在其中，之後更穿新娘服與韋爾拍照」，當時現場不少女客詢問，這名穿婚紗的男子是誰，她們從未看過這麼瘋狂的舉動。韋爾也透露「這是我人生中最有趣的時刻，我懂海蒂的幽默，這也是最吸引我的地方，她總是能帶給我歡樂」。