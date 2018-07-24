海關職員穿低胸辦公被偷拍 網知真相譙翻：應表揚她

海關職員穿低胸辦公被偷拍 網知真相譙翻：應表揚她(圖翻攝自/頭條新聞)

友善列印
/綜合報導

有時在網路上爆料的事情，不一定是真相。大陸廣西一名網友至南寧海關洽公，發現辦公女職員竟沒穿制服，而是一身低胸細肩帶打扮，讓他忍不住偷拍PO網，並譏笑「海關真是走在前列線（腺）」，最後讓該名女職員受到處罰，不過實際上，女職員恰好請假，當時已換好便服要離開，為了怕顧客等太久，才會穿著便服辦公，許多網友得知後，紛紛替她打抱不平。

女職員當時已請假，換好衣服準備離開，恰好遇見客戶辦公，為怕讓客戶久等，才穿便服上工(圖翻攝自/今日頭條) 女職員當時已請假，換好衣服準備離開，恰好遇見客戶辦公，為怕讓客戶久等，才穿便服上工(圖翻攝自/頭條新聞)

根據《南寧新聞網》報導，李姓網友於7月6日至南寧海關聯檢大樓洽公，事後他便在微博發文「改進窗口工作作風嗎？海關真是走在前列線」，並附上一張海關女員工穿黑低胸細肩帶上衣，坐在服務台裡辦理業務的照片，爆料者認為行政部門人員應穿著合宜，保持應有的形象。

但事後進一步了解，才知道當天女職員因有事請假，當時她已換好便服要離開，豈料遇到某間企業報關員洽公，諮詢相關業務，女職員為了不耽誤對方時間，因此僅穿便服就幫顧客核對文件辦理報關，豈料一片好心卻被爆料，甚至還因此被進行批評教育。

想不到她的一片好意，卻反被客戶爆料，甚至因此被處罰 想不到她的一片好意，卻反被客戶爆料，甚至因此被處罰(圖翻攝自/頭條新聞)

許多網友對此責罵爆料者，最後李男也發道歉文「對貴關以及關員造成工作形象、人身名譽的損害，本人深表歉意」。不少人更認為，事情來的緊急女職員仍願意處理，應該受到表揚「該批判的不是拍照片傳播的男子？偷拍別人並惡意傳播，這種行為更不得體」、「應該表揚才對」、「人家假都請了，還幫你辦好業務才走，你好意思曬人家出來？」。

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