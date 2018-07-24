前曖昧男私訊！她神回「雞叫」惹毛對方 網笑：新招

2018年07月24日 19:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

昨日一名女網友PO文表示，凌晨收到前男友私訊丟紅色炸彈，希望她可以來參加，甚至還說出曖昧的話，豈料由於她的回覆相當幽默、犀利，因此受到網友好評，沒想到今日又她收到前曖昧對象私訊，她也幽默的開玩笑，最後還把對方惹毛，急忙上網問該如何道歉，對話內容再次逗笑一票網友。

一名女網友昨(23)日在《爆廢公社二社》表示，前男友半夜用假帳號私訊她，不僅丟出紅色炸彈，甚至還表明不愛妻子，因為懷孕才結婚，不斷說出想要見她等話，讓原PO當場爆氣，用冷嘲熱諷的方式回應，豈料對話截圖放上網後，引發網友討論，甚至大讚她太有梗了。

女網友在臉書貼出對話內容(圖翻攝自/爆廢公社二社)

而這篇對話，也引來原PO前曖昧對象私訊，問她是哪一任前男友，豈料調皮的原PO又忍不住開玩笑，只見她回「比你有前途的那一個」，對方開始感到不悅「沒必要這樣講話吧」，沒想到她繼續回「咕咕咕咕咕」，對方頓時滿頭問號，她便嗆「畜生不就是這樣講話的嗎？」，對方瞬間爆氣將她封鎖。

之後女網友又想再鬧一下對方，於是便打電話過去，表示「欸我錯了，我不該說你是畜生的」、「雞是禽獸才對，你是禽獸」，前曖昧男秒掛電話再也不接了，讓她無奈發文，並附上對話截圖「拜託大家幫我想想怎麼道歉比較好」。許多網友則笑翻「又學一招了，咕咕咕咕咕」、「壞到一個不行，咕咕咕咕咕」、「這樣講話也太嗆，是有吃到哇沙米吧！」、「真心覺得樓主有當戰神的資質」。