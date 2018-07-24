看直播刷爆爸的卡「斗內40萬」女童淚：主播像媽媽

看直播刷爆爸的卡「斗內40萬」女童淚：主播像媽媽(圖翻攝自/無信微信帳號遼寧二三里資訊)

友善列印
/綜合報導

父母離婚對孩子都會造成影響。大陸遼寧鐵嶺一名單親爸爸，最近收到「信用卡支付錯誤」的簡訊，一調閱帳目後才發現，原來孩子透過他的手機觀看直播，甚至斗內對方將近（約新台幣40萬），追問下才知，因為女童渴望媽媽的愛，感覺直播女主播像是媽媽，才會不斷的打賞對方。

根據《瀋陽晚報》報導，單親爸爸曹姓先生經常忙於工作，最近他收到一封「信用卡支付錯誤」的簡訊內容，但是信用卡明明未遺失，搞不清楚為何會被盜刷，他趕緊至銀行調閱帳目，發現多筆交易紀錄，而且高達8.8萬元（約新台幣40萬），發現刷卡操作全來自他的女兒小妍(化名)。

原來現年8歲的小妍，目前就讀國小三年級，某日星期六她因無聊，於是借父親的手機使用，沒想到無意間登入一個直播平台，她馬上被其中一個長相清秀的女主播吸引，期間對方邀請她一起玩，她也加入一起觀看，甚至學其他人贈送禮物，而且東西越送越貴。

聰明的小妍為了不讓父親發現，於是重置父親手機支付密碼，還申請取消簡訊提供的服務，而女主播事後還加女童的微信，才發現她竟僅8歲，更教她將兩人的對話紀錄刪掉。曹父總共被女兒花掉8.8萬元，相當於他3年的薪水，決定報案討回錢，但由於女童是主動斗內，因此無法立案。

曹父無奈之下，只好向網監部門投訴，並至直播平台官方帳號申訴，希望可以將錢討回來，目前他正向直播平台協商，若不成功將改走法律途徑。而女童表示，因為父母在她小時候就離婚了，原本一直隱瞞她，但隨著年紀增長也漸漸發現此事，經常感到相當孤獨。

小妍透露「主播姐姐長得像媽媽」，觀看直播時感覺女主播像媽媽，與對方互動時好像被寵愛一樣，當時她也沒多想，不知道直播裡的禮物，就是現實世界裡的錢，「打賞禮物後，主播就會跟我私聊，感覺心裡特別溫暖」，但現在她知道那是爸爸賺的辛苦錢，感到相當自責，接受心理治療時表示「醫生叔叔，我害怕，我知道自己闖下大禍了！」，讓人聽了格外心疼。

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