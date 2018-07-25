2018年07月25日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

席開170桌「新郎落跑」！36萬婚禮泡湯 新娘上台致歉

結婚是兩個人的責任，更不能在婚禮當天落跑。泰國叻丕府一名24歲新娘，日前在婚禮當天獨自上台，向台下的親友們道歉，表示新郎已經落跑了，她發出1千張喜帖並席開170桌宴客，沒想到卻是這樣的局面，而這段影片也被拍攝下來，目前累積488萬觀看次數，許多人都感到心疼。

綜合外媒報導，24歲的朱特蒂普(Jutathip Nimnual，音譯)透過臉書，認識20歲男友帕金(Phakin Junjerm)，兩人對車子有共同興趣，交往後更決定要結婚，並拍好婚紗，但規劃婚禮期間漸漸出現問題，朱特蒂普在婚前一個禮拜，意外得知男友曾經有祕密情人，但男方堅持要娶她回家。

而女方家長曾要求，男方支付20萬泰銖及價值20萬泰銖的金飾作為嫁妝，但到20日當天，新郎又傳簡訊告知，他無法負擔嫁妝費用，無奈只能取消婚禮，女方家人得知後，便拿出14萬泰銖替新郎湊足20萬，但隔幾天新郎又無故失蹤，直到晚上11點，他的家人才打電話給新娘，告知已找到帕金，因此婚禮如期舉行。

豈料到週(22)日婚禮當天，帕金人還是消失了，朱特蒂普情急之下，希望與帕金長相相似的小叔，穿上西裝假扮新郎，撐住婚禮不要丟臉，但對方則開出100萬泰銖的酬勞才願意配合，朱特蒂普無奈之下，只好上台向親友告知「感謝所有客人的支持，今日我盡所能履行了作新娘的職責，但我真的沒料想到，會出現這種情況」。

朱特蒂普透露，她們席開170桌宴客，總共花費了40萬泰銖(約新台幣36萬)，對於新郎落跑一事，感到相當難過。事後新郎小叔表示，當天女方要求他假扮新郎，讓他感到相當不合理，因此才開出100萬這種價格，就是希望女方放棄，更爆料其實新郎並不喜歡朱特蒂普，這起婚禮全是新娘逼迫下舉行。

事後新郎帕金也爆料，其實他們認識僅2個月，兩人在臉書認識後一個禮拜，就約出來吃飯見面，還發生性行為，但之後帕金卻開始疏離女方，朱特蒂普沒多久就表示她懷孕，但帕金堅稱當天有做好保護措施，而且他也已有新女友了，但女方家屬仍堅持要他們結婚「在此之前，我已經和Jutathip談過了，我們已經分手了，我只對她說過，會對她的懷孕負責」。