陸女越線拍照遭英國皇家衛兵「霸氣開路」 當地人嘆：最輕處罰

陸女越線拍照遭英國皇家衛兵「霸氣開路」 當地人嘆：最輕處罰(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
陸女越線拍照遭英國皇家衛兵「霸氣開路」 當地人嘆：最輕處罰(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

出國旅遊都會想拍些漂亮照片，留下美好回憶。最近有一名華人女子到英國溫莎堡玩，但因為想拍下美照，便擅自越過警戒線大擺姿勢，沒想到當場被皇家衛兵「霸氣開路」，差點慘摔；影片曝光後引起熱議，許多人認為女子不守規矩本來就不對，衛兵的舉動只是剛好而已。

23日有大陸網友在微博分享一段名為「沒有禮貌的衛兵」的影片，畫面中看到一名疑似來自大陸的女子到英國溫莎堡觀光，為了拍照便越過安全警戒線，在線內對著鏡頭開心擺姿勢；但她的身後馬上出現一名英國皇家衛兵，手持槍、踢正步走近她身後，再用力推了她一把「霸氣開路」。

陸女被推向安全警戒線外，還差點跌個狗吃屎，而多虧警戒線外的同行友人及時抓住她，才沒摔倒在地；當下陸女氣得盯著衛兵看，但英國皇家衛兵對此不以為意，繼續一臉嚴肅地沿著警戒線踢正步，像是什麼事情都沒發生一樣。

儘管影片標題敘述皇家衛兵沒禮貌，但大票網友看完影片紛紛大讚，「怎麼不推更大力點」、「對沒禮貌的人就是該這樣做」、「站在警戒線以內，沒被扔出去就不錯了」、「推得好」、「如果要別人尊重你，首先要尊重別人吧」。

還有一名BBC電視台體育記者哈格(Tim Hague)跳出來解釋，向上傳影片直指衛兵沒禮貌的網友講道理，「英國皇家衛兵屬於英國軍隊，負責保護英國皇室安全，警戒線在那裡，就代表不允許跨過；如果跨過，衛兵有權認定你可能對於他守衛的地方有危險性，情況緊急更允許用槍，所以將女子推開算是最輕的解決方式」。

看直播刷爆爸的卡「斗內40萬...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。