搭飛機撞見鄰座男手淫 女子投訴竟反遭冷嘲熱諷

帕斯寇拉發見隔壁男子正在手淫（翻攝IG）

友善列印

美國一名女攝影師上個月搭乘聯合航空（United Airlines）的班機，沒想到卻在途中驚見坐在他隔壁的男子蓋著毛毯在手淫，而她向空服員投訴後，除了被冷嘲熱諷外，航空公司的處理態度也相當敷衍，讓她氣得在IG上公開此事。

根據英國《太陽報》報導，26歲的女攝影師帕斯寇拉（Genevieve Pascolla）上個月4日搭乘聯航由倫敦飛往芝加哥的班機，她一登機之後就開始補眠休息，沒想到卻在醒來時見到鄰座的男子蓋著毛毯，手部在胯下部位不斷上下抖動手淫，而她見狀之後也立刻拿出手機蒐證，並且叫醒另一名鄰座女乘客，接著再通知空服員處理。

沒想到當空服人員前來處理時，竟然還對帕斯寇拉冷嘲熱諷，甚至還幫男乘客的行為以「喝了點小酒」為由開脫，「過程中完全沒有人去制止他，等於是在默許這項行為，當時他身旁還有一個孩子坐在旁邊！」

帕斯寇拉下機後向聯航投訴，但卻在過了六個星期後才得到回覆，而且內容還相當敷衍，聯航除了沒有對此疏失提供任何賠償或退款外，聯航也沒有對此事採取任何作為，讓帕斯寇拉相當不滿，才會決定在網路上公開此事。

事件曝光後面對排山倒海的批評，聯航才出面致歉，並透過發言人表示已經提供價值了該段旅程費用一半的現金抵用券給帕斯寇拉，也打電話向當事人致上最高的歉意。

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