少女夢想變「大眼正妹」 術後眼睛竟再也閉不起來

2018年07月25日 10:19 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在有許多人為了變漂亮，什麼事情都願意去做。大陸山西有一名18歲少女因為覺得自己雙眼大小不同，決定到整形醫院做「開眼角」手術，冀望能變成大眼正妹；豈料術後左眼感到不適，發現既不能完全睜開，又無法正常閉眼，反而讓她的生活更難過了。

綜合陸媒報導，山西太原市有一名18歲少女一直很在意自己的外貌，而她覺得左眼天生比右眼小，和姊姊商量後決定到醫美診所進行微整形手術，從好幾間醫院中選擇了市區內的「華美整形醫院」；少女也在姊姊陪同下，完成「開眼角」手術。

沒想到手術後卻是少女惡夢的開始，返家沒多久她的左眼突然有陣陣疼痛感，還不斷地流眼淚，更發現眼皮睜的時候睜不開，想要閉上眼睛也無法完全閉合，甚至連睡覺時都會露出一個縫隙，導致她天天睡不好。後來少女回醫院求助，但醫師卻說「這是術後恢復期的正常現象」，沒有做其他處理，就讓她回家靜養。

過了一年之後，少女的左眼非但沒有好轉，反而病症加劇惡化，她也表示在這一年間都有持續回醫院求助，直到15日她接到醫院通知，他們說已專程請了一名教授來處理她的左眼，但教授看到她之後，卻說他也無能為力。

儘管少女的姊姊質疑院方手術過程有問題，也表示少女從術後眼部問題讓她生活相當不便，「她的眼睫毛都扎在(眼睛)裡面，刺得眼睛痛到不行，她以前視力還好，術後連視力都下降，看東西都模糊不清」；院方則表示，手術難免會出現意料之外的狀況，但願意為少女擬定修復專案，但也無法保證術後的結果。

少女一家人聽完院方的說法根本不領情，他們已經計畫要帶著她到上海找更專業的醫師，盼望能夠治好少女的左眼，而他們也認為整形醫院應該要負責所有費用。但院方對此回應，會組織全國權威專家為少女進行眼部治療，並爭取他們的同意；而費用方面，一切都得照正常流程收取。