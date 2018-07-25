忙玩遊戲沒空約會 最辣氣象主播被電競選手男友甩了

2018年07月25日 10:59 陳慶餘

兩人分手前常常一起公開放閃（翻攝IG）

來自墨西哥的26歲氣象女主播賈西亞（Yanet Garcia）因為擁有性感好身材，而被封為「全球最性感氣象主播」，她和交往多年的《決勝時刻》（Call of Duty）23歲電競選手男友「FaZe Censor」道格馬丁（Doug Martin）也常常一起在網路上曬恩愛，沒想到近日兩人卻驚傳分手，消息曝光之後嚇壞不少粉絲。

上週六「FaZe Censor」在個人的《Youtube》上傳影片，表示自己已經和女友賈西亞分手，而分手的原因除了兩人常常因為工作的關係分隔兩地以外，最重要的一點就是他為了拿下比賽冠軍所以瘋狂練習，因此完全擠不出時間來陪女友，所以才會決定和她分手。

而在分手的消息曝光後，賈西亞也在推特上發文證實此事，表示自己為了分手一事相當傷心難過，並秀出一張招牌的翹臀美照來感謝粉絲對她的支持與愛護。

據了解，賈西亞和前男友在網路上都有大量粉絲，賈西亞在IG上擁有668萬粉絲、臉書和推特上也分別有225萬及68萬粉絲，至於「FaZe Censor」的《Youtube》頻道則是擁有256萬訂閱，IG也有130萬人追蹤。