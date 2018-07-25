八旬翁突休克！護理系正妹跪地CPR拒謝酬：救死扶傷我天職

八旬翁突休克！護理系正妹跪地CPR拒謝酬：救死扶傷我天職（圖／擷取自影片）

友善列印
／綜合報導
八旬翁突休克！護理系正妹跪地CPR。（影片取自YouTube）

大陸遼寧省錦州醫科大學護理系一名女大生丁慧，19日前往錦洲南火車站搭車時，突見81歲老翁倒地不起，不顧胸口走光風險，立刻上前進行CPR救人，不僅錯過返家的火車班次，對於老翁家屬遞上的2000元人民幣謝酬（約新台幣9000元）也頻頻婉拒，「我就是學醫的，救死扶傷是我的天職，我只是做了自己應該做的事而已」。

綜合陸媒報導，19日下午4點許，81歲老翁剛下火車後突然暈厥在地，讓一旁的兒子十分著急，當時正在月台上等車的丁慧聽到車站的求助廣播，火速衝到老翁身邊，連背包都還來不及放下，就跪在地上替老翁實施CPR，所幸在以30次胸部按壓和1次人工呼吸為一組的4組心肺復甦結束後，老翁逐漸恢復意識，丁慧也在現場給予照護輔助，直到救護車趕到，且當眾謝絕老翁家屬給予的2000人民幣謝酬。

「如果不是丁慧，我父親就沒了…」丁慧奮勇跟「死神」搶人的行徑讓老翁的兒子不勝感激，他說父親還在觀察期，等他出院了，「我一定親自登門道謝。如果丁慧願意，我還想跟孩子認個乾親，一直走動下去。」

丁慧的救人過程也被民眾給拍了下來，不少網友紛紛直呼「最美女大生無誤」、「我一直在看她CPR那段」、「救人也能這麼迷人」。甚至瀋陽鐵路局也發出致謝表揚信到丁慧就讀的學校，校方才知悉學生的感人舉動，對此，丁慧強調「這是學醫的應該做的。不用大張旗鼓宣傳，現在媒體的報導，我很不適應。我還是一個學生，就想安安靜靜地繼續學習。」

丁慧 丁慧接受《遼寧日報》訪問。（圖／擷取自新華網）
出現婚前焦慮！新娘故意惡搞婚...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。