八旬翁突休克！護理系正妹跪地CPR拒謝酬：救死扶傷我天職

2018年07月25日 11:17 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

八旬翁突休克！護理系正妹跪地CPR。（影片取自YouTube）

大陸遼寧省錦州醫科大學護理系一名女大生丁慧，19日前往錦洲南火車站搭車時，突見81歲老翁倒地不起，不顧胸口走光風險，立刻上前進行CPR救人，不僅錯過返家的火車班次，對於老翁家屬遞上的2000元人民幣謝酬（約新台幣9000元）也頻頻婉拒，「我就是學醫的，救死扶傷是我的天職，我只是做了自己應該做的事而已」。

綜合陸媒報導，19日下午4點許，81歲老翁剛下火車後突然暈厥在地，讓一旁的兒子十分著急，當時正在月台上等車的丁慧聽到車站的求助廣播，火速衝到老翁身邊，連背包都還來不及放下，就跪在地上替老翁實施CPR，所幸在以30次胸部按壓和1次人工呼吸為一組的4組心肺復甦結束後，老翁逐漸恢復意識，丁慧也在現場給予照護輔助，直到救護車趕到，且當眾謝絕老翁家屬給予的2000人民幣謝酬。

「如果不是丁慧，我父親就沒了…」丁慧奮勇跟「死神」搶人的行徑讓老翁的兒子不勝感激，他說父親還在觀察期，等他出院了，「我一定親自登門道謝。如果丁慧願意，我還想跟孩子認個乾親，一直走動下去。」

丁慧的救人過程也被民眾給拍了下來，不少網友紛紛直呼「最美女大生無誤」、「我一直在看她CPR那段」、「救人也能這麼迷人」。甚至瀋陽鐵路局也發出致謝表揚信到丁慧就讀的學校，校方才知悉學生的感人舉動，對此，丁慧強調「這是學醫的應該做的。不用大張旗鼓宣傳，現在媒體的報導，我很不適應。我還是一個學生，就想安安靜靜地繼續學習。」