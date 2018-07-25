窮少女肚子長出「神秘雙手」 還得妥善照顧幫剪指甲！

2018年07月25日 11:42 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

菲律賓伊利甘有一名14歲少女薇若妮卡(Veronica)外表與同齡的人沒太大差異，但掀開上衣後，發現她的腹部長出「兩條手臂」，手指頭還會長出指甲，看起來相當詭異；而這些部分其實是「雙胞胎」手足，但在母親懷孕期間發育不全，又因為家庭貧困，至今仍沒錢動手術移除。

綜合外媒報導，薇若妮卡的母親芙若拉(Nanay Flora)表示因為家境不優渥，懷孕時沒辦法就醫產檢，但她很清楚自己懷了一對雙胞胎，更早已替小孩取好名字；不過後來在芙若拉懷孕期間，雙胞胎其中一名發育不完全，因此最後只生下薇若妮卡。

這些部分其實是「雙胞胎」手足，但在母親懷孕期間發育不全，又因為家庭貧困，至今仍沒錢動手術移除。(圖/ 翻攝自臉書)

但她們萬萬沒想到，薇若妮卡的腹部長出一雙長度不同的手臂，上頭分別長出兩根手指，而且她的肚臍比一般人大，又會時常噴出帶有血絲的液體；就醫後，確認這些多出來的部位都是薇若妮卡的「雙胞胎」。

而在薇若妮卡年幼時，醫師就曾建議她們應該讓她動手術，將身上的附屬肢體拿掉，因為腹部的寄生雙胞胎仍靠著薇若妮卡的血液生長，還會長出指甲；但苦於薇若妮卡一家經濟不優渥，沒有足夠的錢讓她接受手術，所以多年來，她必須天天照顧好「雙胞胎」，保持清潔外還得替它剪指甲，過著異於常人的生活。