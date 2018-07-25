2018年07月25日 15:26 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

蘋果也耐摔！女子約會拿iPhone自拍 45層樓高摔下手機還能用(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

諾基亞(Nokia)的3310轉世？不久前有一名土耳其女子伊迪里姆(Cansel Yildirim)和男友到美國的一間遊樂園玩，在玩飛天鞦韆時拿出iPhone自拍，沒想到一不小心手機從45樓高度墜落；但驚喜的是，伊迪里姆撿回手機後，發現手機只有輕微受損，沒有碎裂更沒有壞掉，甚至還能夠使用。

綜合外媒報導，土耳其一名女子伊迪里姆在6月中和男友到美國佛州玩，有一天他們造訪一間遊樂園遊玩，其中在搭乘有450英尺(約137公尺，大約45層樓高)高的飛天鞦韆時，她拿出蘋果iPhone7 Plus開心自拍；但隨著鞦韆開始轉動，她自拍到一半就發生「悲劇」，因為一時手滑手機就從高空墜落地面。

當手機墜落時，畫面出現嚴重晃動。(圖/ 翻攝自影片)

從影片中看到鏡頭前面原本是伊迪里姆和男友開心的模樣，但當手機墜落時，畫面出現嚴重晃動，當手機掉到地面上時，最神奇的是，手機的錄影功能持續進行，鏡頭恰巧面向天空，拍下鞦韆在旋轉的畫面。

當手機掉到地面上時，最神奇的是，手機的錄影功能持續進行，鏡頭恰巧面向天空，拍下鞦韆在旋轉的畫面。(圖/ 翻攝自影片)

事後伊迪里姆撿回手機，看到手機除了表面有摔傷痕跡外，其他功能都是正常的，完全沒有破裂或是壞掉的跡象，讓她忍不住驚呼是「奇蹟」。不過，事發地點的遊樂園在伊迪里姆手機事故後，已強制執行安全規定，遊客必須將3C產品、帽子或拖鞋等物品，放置在置物區，避免再有類似情形發生。