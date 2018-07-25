選情告急搬出愛貓救援 姚文智一個動作惹怒全台貓奴

2018年07月25日 15:52 陳慶餘

民進黨台北市長參選人姚文智今日和黨內市議員和參選人一同現身市議會拍攝定裝宣傳照，而為了搶救選情，姚文智更是帶著愛貓「Togi」來救援，沒想到當這樣的行為卻引起全台愛貓人士瘋狂痛批，讓原本就低迷的選情雪上加霜。

姚文智過去曾提及，自己從小到大曾養過三隻貓，而且因為念舊的關係三隻都叫做Togi，第一隻是小學時住在隔壁的一個美國女兵，在回國之前把貓送給他照顧，但不幸某天誤食所以被毒死，傷心過度的他還一度發誓不再養貓，結果後來又有朋友送了一隻貓給他，但在太太懷孕之後就送給其他友人，現在這隻則是流浪貓。

沒想到當姚文智抱貓的新聞曝光後，姚文智抱貓姿勢錯誤、將貓咪暴露在陌生環境、還用鎂光燈拍照、以及過去的養貓經驗等等NG行為卻意外引發全台貓奴怒火，馬英九辦公室發言人徐巧芯就在臉書上以「身為貓奴，我必須嚴正跟姚文智抗議」為題發文，指出姚文智雖然自稱貓奴，但行為卻整個犯了貓奴大忌，強調姚文智今天的所說所做，全部都是錯誤示範。

徐巧芯表示：「貓咪本來就是膽子很小的動物，在牠沒有習慣在公開、多人環境互動時，只為了你的選舉讓牠在鎂光燈下感到壓力，其實是頗為自私的行為」，更指出依照姚文智養貓卻害牠誤食被毒死，「請問是什麼樣的狀態之下會讓自己的貓被毒死？主人有沒有善盡飼養的義務？」至於第二隻貓咪因為太太懷孕送人，這也已經被討論到爛了，「之前有中途過浪浪的經驗，像姚文智這種人，我是絕對不敢把貓給他養的！」

對此，和沛科技創辦人「翟神」翟本喬也在個人臉書上發文痛批姚文智，表示：「本來看在一位共同朋友的份上不公開罵姚文智的，但身為十二隻貓的養父，這件事是壓垮貓背的最後一根老鼠毛…會在老婆懷孕後把貓送走，後來再另養一隻？真的想養，為什麼不把原來那隻接回來？？？現在再把這隻可憐的貓拿出來作秀，對他造成多大的驚嚇，你知道嗎？這充份證明了任何人事物對你姚文智來說，都只是為了達到目的可以利用的資源。尤其是選民！」

翟本喬強調，姚文智這次參選完全就是為了個人利益，「不在乎對人民造成什麼樣的傷害，甚至不在乎對自己的民進黨造成什麼樣的傷害。所有的人都像你的貓一樣，作完秀就可以丟了。」

除此之外，批踢踢網友和各大貓咪臉書社團也對姚文智一片罵聲，「把貓養死，把貓送人然後自稱貓奴？」、「連抱貓都不會還敢自稱貓奴」、「有貓咪還被噓爆，真是世界奇觀」、「抱貓的手勢一看就知道假貓奴」、「想拿貓咪騙票，好歹學學你主子蔡英文吧？」、「懷孕把貓送走加上很不熟的抱法，嫌選票太多嗎？」