44外國航空去台灣化 達美航空驚爆「CN也不見了」

2018年07月25日 16:48 李珮雲

大陸民航局要求44家外國航空公司修改官網上的台灣名稱，期限於今天（25日）到期，態度強硬的美國3家航空公司最後關頭妥協讓步，然而卻有眼尖的網友發現，達美航空的官網上不僅把台灣的標籤拿掉，就連大陸也不見蹤影。

批踢踢鄉民「knans3699」今下午在八卦板上傳多張達美航空官網訂票截圖，以日本成田機場（NRT）為例，正常會在後方加註國名，美國機場的後方則是會出現州名；不過輸入TPE（台北）之後，僅標示城市，台灣（TW）不見了，但「knans3699」還發現，輸入上海（PVG）後，不知何故「CN也被拿掉」。

經實地測試後，達美航空的中英文版網頁上，無論是北京機場（PEK）和上海浦東機場（PVG）、虹橋機場（SHA），其後的國名也消失無蹤，但換作輸入仁川機場（ICN）、阿姆斯特丹機場（AMS）則分別出現南韓、荷蘭國名。

不少網友見狀驚呼「只留一個逗號，後面都是空的」、「故意的吧中國城市後面全部沒有國名」、「把CN一併拿掉真的絕」。

達美航空官網輸入TPE，卻不見TW；搜索SHA上海虹橋機場，同樣不見CN。（圖／翻攝自達美航空網站）