床尾正對大門！他每次睡著「必作怪夢」 崩潰上網求救

2018年07月25日 17:47 杜炤佑

風水學中「床尾不能對房門」是許多人的禁忌，因為容易讓人做惡夢、失眠等等。近日就有一名網友在網上發文表示，買了一組沙發床恰巧正對客廳大門，離奇的是，「每次閉上眼睛0.1秒還沒睡熟，就一定會作奇怪的夢」，讓他好奇問：「有人睡覺的地方，腳是朝著門的嗎？」

該名網友在PTT寫道，家裡整修後，他購買了一組L形、類似貴妃椅的沙發床，床尾恰巧正對客廳大門。但令他不解釋，每次睡在沙發上，並正對大門的位置時，就會開始作怪夢，夢裡還會出現陌生人，或是過去認識、已經沒交集的人。

原PO透露，「夢境之中經常有人死掉的畫面，或已經死掉的人的屍體，死掉的人都是現實從來也沒有見過的陌生人。」和家人提起這些夢時，他被母親也提醒「睡覺時雙腳朝著大門不好」、「屍體或將死之人的睡姿，通常是雙腳朝著門」。

近日，他又不小心在那個位置上睡著，果然再度夢到一些車禍斷手斷肢、血肉模糊的屍體，「雖然夢中的自己並不會感到害怕，但這讓我開始相信客廳正對著門的那個貴妃椅沙發床，真的存在不好的風水。」

對此，引起許多網友熱議，「根據不可言的古老信仰，人只要每經歷一次生死徘徊，就會強化自身一項能力，徘徊而歸的次數越多能力越強，雙腳朝門入睡形同將死之人＝邁入生死交關之地」、「以前辦喪事，棺木放在家都是腳對門，老一輩人才有這忌諱」、「不但腳底不要正對門口，床的四週（周）也不要都是空的，至少要有一面靠牆，因為以前的習俗在家辦喪事時，遺體是放在客廳正中央，四邊都空的，引申為不吉利之意」。

不過也有網友認為此習俗不可信，「我這樣睡了10年了…第一次聽到這種說法」、「對著門，潛意識會比較不安吧」、「我腳朝門25年了，沒什麼問題啊」、「我以前聽到這說法馬上試試看，根本唬人」。