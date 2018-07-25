床尾正對大門！他每次睡著「必作怪夢」 崩潰上網求救

床尾正對大門！他每次睡著「必作怪夢」 崩潰上網求救(示意圖/達志影像)

友善列印

風水學中「床尾不能對房門」是許多人的禁忌，因為容易讓人做惡夢、失眠等等。近日就有一名網友在網上發文表示，買了一組沙發床恰巧正對客廳大門，離奇的是，「每次閉上眼睛0.1秒還沒睡熟，就一定會作奇怪的夢」，讓他好奇問：「有人睡覺的地方，腳是朝著門的嗎？」

該名網友在PTT寫道，家裡整修後，他購買了一組L形、類似貴妃椅的沙發床，床尾恰巧正對客廳大門。但令他不解釋，每次睡在沙發上，並正對大門的位置時，就會開始作怪夢，夢裡還會出現陌生人，或是過去認識、已經沒交集的人。

原PO透露，「夢境之中經常有人死掉的畫面，或已經死掉的人的屍體，死掉的人都是現實從來也沒有見過的陌生人。」和家人提起這些夢時，他被母親也提醒「睡覺時雙腳朝著大門不好」、「屍體或將死之人的睡姿，通常是雙腳朝著門」。

近日，他又不小心在那個位置上睡著，果然再度夢到一些車禍斷手斷肢、血肉模糊的屍體，「雖然夢中的自己並不會感到害怕，但這讓我開始相信客廳正對著門的那個貴妃椅沙發床，真的存在不好的風水。」

對此，引起許多網友熱議，「根據不可言的古老信仰，人只要每經歷一次生死徘徊，就會強化自身一項能力，徘徊而歸的次數越多能力越強，雙腳朝門入睡形同將死之人＝邁入生死交關之地」、「以前辦喪事，棺木放在家都是腳對門，老一輩人才有這忌諱」、「不但腳底不要正對門口，床的四週（周）也不要都是空的，至少要有一面靠牆，因為以前的習俗在家辦喪事時，遺體是放在客廳正中央，四邊都空的，引申為不吉利之意」。

不過也有網友認為此習俗不可信，「我這樣睡了10年了…第一次聽到這種說法」、「對著門，潛意識會比較不安吧」、「我腳朝門25年了，沒什麼問題啊」、「我以前聽到這說法馬上試試看，根本唬人」。

文章來源：ptt

玩到脫肛！28歲男蹲廁所打手...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。