低薪族陷買房迷思 他嘆：反淪「房蟲奴隸」

2018年07月25日 17:49 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

現代年輕人普遍買不起房，就連30到40歲的青壯年買房比例也下降。有網友為此更感嘆，低薪族為了買房，每天省吃儉用，顧不了生活品質，也談不上夢想，反倒淪為「房蟲的奴隸」，因此呼籲年輕人，「不要被侷限在一定要買房這迷思。」

原PO昨（24日）在網路論壇《mobile01》發文表示，「一個月只賺20K、30K、40K的年輕人，不要被侷限在一定要買房這迷思，人生如果把大部分賺來的錢都拿去買房，真的是很蠢的一件事。」

他認為，不少低薪族為了買房省吃儉用，看到想買的東西不敢買、想做的事情不敢做，只因為想拼一間房，在這高房價時代接受了不合理的房價，反倒成了房蟲的賺錢奴隸，「你的夢想你的人生，房蟲替你享受。」

至於有人擔心老了沒地方住怎麼辦？他則說，現在想這些都言之過早，「等你老了的過程房價不會跌？不會有新的居住型式出現？老了退休也可以直接去郊區買房養老，不過其實現在很多老人都住在養老院，你老了的未來會怎樣，也不一定是你能決定，但是要不要成為房奴，就靠你自己決定。」

貼文一出引起網友熱議，不少人紛紛大表贊同「贊成樓主說的，賺不了那麼多給房蟲就不要當房奴，勇敢追夢吧」、「非常同意！人生苦短什麼時候要葛屁都不知道，多出國玩幾次、多吃點好料比較實在」、「說真的，以目前房價來看，在台北沒有月入20W以上，桃園沒有月入10W以上，買房真的會負擔沈重，影響生活品質」。

不過也有人不贊同「生育呢？前面揮霍完青春夢想之後，我怎麼買房給老婆小孩住？」、「買房不是最蠢，最蠢的是：你大部分錢都拿去租房」、「原PO不需要去檢討低薪的人，該檢討的是房價不是人」；另外有網友則認為房子還是要買，「付完房貸，改貸以房養老，花到死，房子給銀行」。