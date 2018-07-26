女童瓢蟲包「塞2塊磚」溺斃 浮屍河邊真相惹人鼻酸

合成示意圖。(圖/ 翻攝自微博、達志影像)

友善列印
／綜合報導

日前大陸南京傳出一起人倫悲劇，警方在江寧區高速公路橋下的河道中發現一具女童浮屍，原以為只是單純涉水不幸溺斃，豈料他們發現女童的瓢蟲包內有2塊磚頭，覺得案情不單純；果不其然，追查後得知兇手竟是死者的父親和祖父，只因為她智力不足又患腦性麻痺不願照顧，才選擇這種殘忍的方式。

綜合陸媒報導，6月25日南京江寧區的警察在句容河中發現一具浮屍，將她撈到岸邊後，初步調查是一名年約9歲的女童，身高130公分、黑色短髮及揹著一個瓢蟲造型的背包；一開始警方以為女童可能是意外溺斃，但他們在背包內發現2塊重達4公斤的磚頭，才驚覺情況不對，認為極有可能是他殺事件。

這起命案受到當地警方關注，但儘管公布身體象徵和穿著等訊息，仍未有家屬現身認屍，江寧分局還一度發布懸賞啟事，還請當地的出租車業者，幫忙留意相關線索；在案情陷入膠著整整一個月，警方終於循線找到背後真相。

經過偵辦後，警方確認殺害女童的兇手就是她的親生父親和祖父，他們被逮時直接坦承犯行，更直言是在6月23日將女童推到河裡，眼睜睜看著她活活溺死。而警方追問殺人動機，原來是因為女童有智能障礙又有腦性麻痺，生活上無法自理，女童母親負責照料，但後來她受不了選擇離婚，導致沒有人照顧女童，他們才會選擇這種方式結束女童的性命。

這起人倫悲劇曝光後，當地網友紛紛留言痛批，「這案子的醜惡程度太突破我底線了」、「真相真的很殘酷」、「好難過，小女孩也許到最後都不知道爸爸、爺爺為什麼這樣做」、「我的天啊，他們這樣還是人嗎？」；也有網友看了十分痛心，「希望她下輩子投胎到好人家」、「被推下河包裡又塞了2塊磚，可憐的孩子」。

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