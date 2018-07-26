少年海邊玩沙「腳冒7公分小蟲」 母求助衛生局結果讓她超傻眼

2018年07月26日 11:40 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每到夏天，許多人都喜歡到海邊戲水，清涼一下！美國田納西州有一名少年杜馬斯(Michael Dumas)去佛州海灘玩，被朋友埋在沙中曬日光浴，沒想到數周後，身體感到劇烈疼痛，經檢查後發現他皮膚下有多隻長達7公分的鉤蟲；而他的母親向衛生局求助，得到的回答竟是「每個人都知道在沙灘要穿鞋」，讓她超傻眼。

綜合外媒報導，住在田納西州的杜馬斯20日和另外8名好友到佛州打工旅行，其中只有一天空檔能到龐帕諾海灘玩，當時有好幾人都有被埋到沙中，杜馬斯也參與其中；豈料，在結束旅程返家後，過了幾個星期杜馬斯身體出現異狀，就醫檢查才知道他皮膚下有多隻鉤蟲，而還有另外3名好友也受到感染。

醫師表示，鉤蟲是一種相當危險的寄生蟲，會入侵人體藏匿於內臟或肌膚表層下，通常是透過感染到糞便的土壤或沙散播病源。而杜馬斯情況危急，得服用多種藥物，他的母親為了讓他早日康復，除了有買保險外，還花了超過1300美元(約新台幣4萬元)的醫藥費。

從佛州返家幾個星期後，杜馬斯身體出現異狀，就醫檢查才知道他皮膚下有多隻鉤蟲，而還有另外3名好友也受到感染。(圖/ 翻攝自臉書@ Kelli Mulhollen Dumas)

事後杜馬斯的母親特地致電到當地衛生局，敘述杜馬斯發生的悲慘經驗，希望他們能夠在海灘設立告示牌，避免他人受害；豈料她的好心不被領會，反而受到指責，對方稱「每個人都知道在沙灘要穿鞋」，當下聽到讓她很傻眼，直言「我已經54歲，又有博士學位，我從來沒有在沙灘上穿過鞋子好嘛」。

她最後將杜馬斯的經驗分享到臉書上，並呼籲「永遠別讓你的孩子被埋在沙中，或是讓他單獨一人去海邊玩」；她提到儘管相關單位不願意設告示牌，但仍希望杜馬斯的狀況能讓其他遊客玩耍時多加注意。