曬貓挨轟「假貓奴」 姚文智澄清很愛貓：每天跟貓睡身上都是毛

2018年07月26日 11:48 陳慶餘

民進黨台北市長參選人姚文智昨（26）日因一張抱貓照引發全台貓奴怒火，也因此讓自詡為愛貓人士的他被轟是「假貓奴」，甚至還演變成為一場真假貓奴大戰，就連對手柯文哲過去的抱貓照也被拿出來比較，導致丁守中也在臉書公開他的動保政策。

姚文智今日上午接受寶島聯播網「超級報報」節目主持人簡余晏專訪，並且在節目尾聲談及這場「貓咪之亂」，姚文智在訪問中解釋，他會把三隻養的貓都叫做Togi，就是為了紀念他在40多年前養的第一隻貓，當時家裡開雜貨店，貓咪亂跑才會誤食毒死，強調在當年是一個「死貓吊樹頭，死狗放水流」的時代，但他們還為貓咪舉行葬禮，「你們說我愛不愛貓？」

至於第二隻Togi，他則是在婦產科醫師的建議之下才會暫時將貓咪交給友人寄養，但後來因為牠在那邊談戀愛生小孩，他三番兩次想要把貓咪抱回來，但因為貓咪有了一個「新的貓生」他才選擇成全。

最後談到鬧出這次風波的「Togi三世」，姚文智則是語帶無奈的表示自己習慣被霸凌，「已經一兩年了，沒有關係啦！」但主持人簡余晏則是憤慨的表示：「怎麼會沒有關係呢？事情都要有是非曲直！」並追問姚文智到底愛不愛貓，而姚則是回答：「我當然愛貓啊！」並強調也因為如此，所以他的身上也幾乎都是貓毛，而簡余晏也指著姚的衣服附和：「有啦，在那裏！」

最後姚文智也說，昨天貓咪只出來不到一小時就帶回家，當時記者一直要看才抱出來見客，而這種完全是推論、造假、扭曲事實的的話，其實比起紀政遇到的東亞青年運動會問題來講只是小事，是不是因為跟某些人意見不一樣，就要噤若寒蟬、遭受這樣的凌辱，「我們的言論自由發展到這樣，是不是這個國家要重新省思的？」