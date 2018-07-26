阿婆5片餅乾賣200元！他嚇收手…網嘆：社會冷漠不是沒原因

2018年07月26日 11:56 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣最美的風景是人，但若遇上濫用民眾愛心的負面案例，不免讓人氣餒。一名李姓男子抱怨，日前在路上遇到一名兜售蘇打餅乾的阿婆，於是掏出100元向對方買下5片餅乾，沒想到阿婆卻嫌太少，要200元才夠，擺明要錢的態度讓他氣得把錢收回，痛批「這是在濫用我們的同情心嗎？」

原PO昨（25日）在臉書社團《爆料公社》發文表示，在台北市上引水產附近常有一名阿婆兜售吃的，基於同情，他掏出100元上前買了5片只用紅白塑膠袋裝的蘇打餅乾。不料，阿婆卻嫌不夠，竟獅子大開口要賣200元，讓他相當傻眼，立刻就把錢收回。

此外，他還看過阿婆將一顆蘋果及一包炒過的三色豆賣給香港人，對方隨即掏出500元，但阿婆還再追加150元，以650元的不合理價格賣出，讓他爆氣直呼「是否請社會局介入一下？」

貼文曝光後引起網友熱議，不少人怒斥「（看準你）買過一次就沒有下一次，能騙就騙」、「不是老人變壞了，是壞人變老了！」、「真的需要幫助的人都給這種弄爛弄臭了」、「現在社會會冷漠不是沒有原因的，就是這些利用愛心來詐財的害群之馬導致的！」；也有網友證實「上次經過想買，後來一問紅豆湯一包200，實在買不下去。」