阿婆5片餅乾賣200元！他嚇收手…網嘆：社會冷漠不是沒原因

阿婆5片餅乾賣200元！他嚇收手…網嘆：社會冷漠不是沒原因（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

台灣最美的風景是人，但若遇上濫用民眾愛心的負面案例，不免讓人氣餒。一名李姓男子抱怨，日前在路上遇到一名兜售蘇打餅乾的阿婆，於是掏出100元向對方買下5片餅乾，沒想到阿婆卻嫌太少，要200元才夠，擺明要錢的態度讓他氣得把錢收回，痛批「這是在濫用我們的同情心嗎？」

原PO昨（25日）在臉書社團《爆料公社》發文表示，在台北市上引水產附近常有一名阿婆兜售吃的，基於同情，他掏出100元上前買了5片只用紅白塑膠袋裝的蘇打餅乾。不料，阿婆卻嫌不夠，竟獅子大開口要賣200元，讓他相當傻眼，立刻就把錢收回。

此外，他還看過阿婆將一顆蘋果及一包炒過的三色豆賣給香港人，對方隨即掏出500元，但阿婆還再追加150元，以650元的不合理價格賣出，讓他爆氣直呼「是否請社會局介入一下？」

貼文曝光後引起網友熱議，不少人怒斥「（看準你）買過一次就沒有下一次，能騙就騙」、「不是老人變壞了，是壞人變老了！」、「真的需要幫助的人都給這種弄爛弄臭了」、「現在社會會冷漠不是沒有原因的，就是這些利用愛心來詐財的害群之馬導致的！」；也有網友證實「上次經過想買，後來一問紅豆湯一包200，實在買不下去。」

文章來源：Facebook/爆料公社

年薪破百萬醫生「母胎單身」4... 興趣也能當飯吃！預測天氣玩樂...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。