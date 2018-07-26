興趣也能當飯吃！預測天氣玩樂高 不到30歲月收破十萬

2018年07月26日 13:15 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

陳冠州用樂高拚出濃濃的台灣味。（影片取自Facebook／大黑白與他的小老婆）

有天《新聞挖挖哇》找我去上節目，製作單位的來賓的介紹，分別是樂高達人、天氣預測小編等，我稍微看了一下這些年輕人的職涯，真的太厲害了，讚嘆之餘，也跟製作單位說，你找我去幹嘛？他們太強了，我有什麼資格可以評論這些年輕人。

製作單位說，因為他們是素人，所以還是需要你來一下，翻譯出來就是，萬一他們口條不好，你們這些老人可以幫腔一下，讓節目更好看一點(結果，這三個年輕人，口條都超好，我對於占走他們的秒數，深感抱歉)。

我大概跟你說一下這些年輕人他們有多厲害。樂高達人叫做大黑白，從小不愛看書，看到文字就頭痛，連漫畫都覺得字好多喔，這樣的孩子當然成績不好，因為一次畢業製作，他買了一組樂高，從此迷上樂高，先評論一下，人生中，會改變你一生的事情，往往出乎預料，一盒樂高成了他生命的燈塔，光芒萬丈，吸引他奮不顧身的投入。

他畢業後，一開始做美術設計，領著兩萬多的薪水，在台北租房子，一個月光房租就一萬塊，一如許多來台北奮鬥的年輕人一樣，過個非常普通的日子。

當時「樂高世界遺產展」來到台灣，他跟同好一起參加，想用樂高做龍山寺，眼看製作時間只剩三個月，索性辭職，他說：「工作再找就有了，我想完成樂高龍山寺這個夢只有這次機會」，沒想到，這個作品讓他一炮而紅，他也沒多想，覺得等過陣子就要去找工作，但沒想到許多廠商，包含NIKE跟華碩，都來找到合作，一個作品從幾十萬到幾百萬，他的人生就此，不用找工作，且開了一家公司，他今年才29歲。

「天氣即時預報」創辦人黃昱維自學氣象觀測變專家（圖片翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）

這故事是否已經讓你覺得驚奇。更驚奇的故事在後面，黃昱維才27歲，同樣月收也是破了十萬以上，我認為他未來月收要百萬，也是很有可能的。

他從小就愛颱風天，對天氣變化有一種莫名的著迷，想考大氣科系，卻都考不上，於是開始自學氣象知識，開了一個粉絲團，認為自己這樣也算是一圓氣象播報夢，當時這個粉絲團在他大學畢業時，已經累積了二十萬人，但還是無法支撐他的生活，為了不讓父母擔心，他在大學畢業後開了咖哩飯店，很努力地去研究如何做出好吃的咖哩，一邊開店一邊經營粉絲團，也沒想過要靠氣象粉絲團賺錢，有天他畫了一個氣象圖卡，由於生動活潑，受到媒體的注意，突然爆紅，目前累積的粉絲數已經有六十二萬，(默默轉頭，看看自己黃大米的粉絲數，只有三萬多，真丟人啊，哈哈哈哈)。

這六十二萬的粉絲，吸引了許多廠商尋求置入，目前他的一篇氣象貼文，廠商如果要置入LOGO一個月，要花三萬，且不同位子有不同的價格，最高的版位要價十幾萬，他還自己開了官方LINE帳號，之前支撐他生活的咖哩飯店，變成副業，經營氣象粉絲團成了主業，也一圓他的氣象夢。

這兩個年輕人都靠興趣玩出一片天，收入高到讓一班上班族看不到車尾燈，也許你也有一些興趣，可以參考一下他們的經驗，畢竟誰想得到，玩樂高跟喜歡天氣，可以賺這樣多呢？

堅持不一定能成功，但成功一定要靠堅持，天道酬勤，希望有夢的你，有天也能順利圓夢，加油喔。

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