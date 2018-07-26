名牌行李箱回台被摔爛！地勤竟回「很正常」 網驚：被飛機輾過？

名牌行李箱回台被摔爛！地勤竟回「很正常」 網驚：被飛機輾過？(圖/爆怨公社)

友善列印

RIMOWA行李箱因為耐用、堅固，是許多人的愛用名牌。不過近日就有女網友在臉書發文抱怨，回到台灣領行李時，竟看到行李箱嚴重凹陷，且地勤人員還回覆說「很正常」，航空公司不會賠償，讓她相當傻眼。

「真沒想到，我回來台灣第一個打卡的地點竟然是Rimowa。」一名女網友日前在臉書PO文表示，先前在德國買了行李箱，陪她征戰過無數國家，沒想到這次回到台灣，在行李轉盤上看見自己的RIMOWA嚴重凹陷，當下她立刻衝到航空公司櫃台反應，地勤則回應，「托運行李難免會碰上這樣的狀況，航空公司不會賠償。」原PO也反問：「你們自己應該也經常出國吧，不覺得把RIMOWA搞成這樣太誇張了嗎？」不過地勤人員卻無奈看著她，隨後便開了一份提供給保險公司申請理賠的文件給她。

名牌行李箱回台被摔爛！地勤竟回「很正常」 網驚：被飛機輾過？ 行李箱已經嚴重凹陷、慘不忍睹。(圖/爆怨公社)
名牌行李箱回台被摔爛！地勤竟回「很正常」 網驚：被飛機輾過？ 事後地勤回應：「托運行李難免會碰上這樣的狀況，航空公司不會賠償。」(圖/爆怨公社)

事後原PO的友人將發文轉貼至臉書社團「爆怨公社」，並表示：「櫃檯人員當下表明：行李托運外相受損是『正常的！』」。讓其他網友看了也紛紛留言：「這是被拖拉庫壓倒吧…也太扯」、「這被飛機碾過去的吧？」、「曾經聽說有些工作人員會虐待特定牌子的行李箱...」、「幫拍拍～太慘了」。

逆轉人生！預測天氣、玩樂高 ... 消失的媽媽？獨留幼童機車上熟...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。