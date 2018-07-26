名牌行李箱回台被摔爛！地勤竟回「很正常」 網驚：被飛機輾過？

2018年07月26日 14:24 杜炤佑

RIMOWA行李箱因為耐用、堅固，是許多人的愛用名牌。不過近日就有女網友在臉書發文抱怨，回到台灣領行李時，竟看到行李箱嚴重凹陷，且地勤人員還回覆說「很正常」，航空公司不會賠償，讓她相當傻眼。

「真沒想到，我回來台灣第一個打卡的地點竟然是Rimowa。」一名女網友日前在臉書PO文表示，先前在德國買了行李箱，陪她征戰過無數國家，沒想到這次回到台灣，在行李轉盤上看見自己的RIMOWA嚴重凹陷，當下她立刻衝到航空公司櫃台反應，地勤則回應，「托運行李難免會碰上這樣的狀況，航空公司不會賠償。」原PO也反問：「你們自己應該也經常出國吧，不覺得把RIMOWA搞成這樣太誇張了嗎？」不過地勤人員卻無奈看著她，隨後便開了一份提供給保險公司申請理賠的文件給她。

行李箱已經嚴重凹陷、慘不忍睹。(圖/爆怨公社)

事後地勤回應：「托運行李難免會碰上這樣的狀況，航空公司不會賠償。」(圖/爆怨公社)

事後原PO的友人將發文轉貼至臉書社團「爆怨公社」，並表示：「櫃檯人員當下表明：行李托運外相受損是『正常的！』」。讓其他網友看了也紛紛留言：「這是被拖拉庫壓倒吧…也太扯」、「這被飛機碾過去的吧？」、「曾經聽說有些工作人員會虐待特定牌子的行李箱...」、「幫拍拍～太慘了」。