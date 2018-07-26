消失的媽媽？獨留幼童機車上熟睡 8分鐘後現身冷回：怎麼了

消失的媽媽？獨留幼童機車上熟睡 8分鐘後現身冷回：怎麼了(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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台灣有許多機車騎士會將安全帽掛車上，結果就被有心人偷走，但居然有媽媽敢將年幼的孩童獨自留在機車上！最近有一名女子和家人到超市，在外頭看到一輛機車腳踏墊上有一名幼童在睡覺，身邊卻沒有任何人照顧，她們擔心小朋友的安危決定在原地等；豈料8分鐘後他的媽媽才出現，但不以為意的態度讓人汗顏。

昨(25)日有一名女網友在臉書社團發文，提到自己當天晚上一家人去超市購物，準備騎車離開時，發現有一輛機車的腳踏板，有一名年幼的小男童坐在專用椅上熟睡，周遭卻一個大人都沒有；原PO見狀怕小男童危險，決定在原地等他的家長來，但5分鐘過去卻連個人影都沒看到。

她和家人猜測小男童家長可能也是進去超市消費，其中一人就走進店家請店員廣播；直到過了3分鐘後，小男童的媽媽才出現，有一名老婆婆馬上詢問，「媽媽這小孩是妳的嗎」，沒想到這名女子竟一臉不以為意地說，「是我的，怎麼了嗎？」

原PO看到該名媽媽如此「粗心」的行為，氣沖沖地表示，「家人還沒出去前，小孩不知道是不是就被放在機車上了！到底是待在那邊多久了！為什麼嬤嬤可以這麼放心，這年頭不是很多偷抱小孩的嗎？而且在機車上，萬一小孩醒來找人，屌倒了摩托車壓到了怎麼辦？！」

許多網友看到照片全痛批該名女子，替小男童感到不捨，紛紛留言「真夠白目的家長，當妳小孩真倒楣」、「好誇張喔！要是我就報警了」、「這在大陸早就被人蛇集團抱走，抓去賣器官了」、「沒有責任感的恐龍家長」、「安全帽都會被偷了，何況是個小孩」、「等到發生意外的時候，就來不及了」。

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