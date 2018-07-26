爸媽宣布「有第7胎了」！兒子們下秒集體崩潰：有什麼毛病？

爸媽宣布「有第7胎了」！兒子們下秒集體崩潰：有什麼毛病？(圖／截自影片)

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(影片取自youtube／Caters Clips)

太可愛！美國威斯康辛州一對父母開車載著3個兒子，並在車上宣布「將迎接第7個孩子」，沒想到兒子們聽完馬上崩潰喊：「我的天啊！天啊！你們有什麼毛病！你怎麼就不能停止嗎？天阿～我就知道」，讓許多網友看了紛紛笑翻。

影片中，媽媽一開始嚴肅地說有事要宣布，爸爸也要求坐在中間的16歲兒子艾隆（Aaron）放下手機，隨後便宣布「我們有第7個孩子了」，結果兒子下一秒突然崩潰大喊：「oh……oh my god！為什麼不停止，你們有什麼問題？我無法，我無法再一次了，這一切都結束了」、「妳的工廠已經關門，別再重新開張了」，認為爸媽為什麼不避孕還要繼續生。

而坐在最右邊的14歲老四艾倫（Allen）一聽完，也邊抓頭邊喊：「oh my god！oh……oh my god！放棄吧」，並表示她早就猜到媽媽想說自己懷孕，沒想到真的猜中了，讓他超無奈往後攤，「我本來還在祈禱妳不會這樣說。」10歲的老五艾登（Aden）則是淡定地說：「我心情還ok，我就知道要講這個。」

影片曝光後，讓許多網友看了全笑翻，「笑到停不下來」、「爸媽太強了吧」、「七個…無法想像欸」、「兒子：爸媽你們到底想生幾個！！！」、「兒子的反應好成熟喔哈哈」。

消失的媽媽？獨留幼童機車上熟...

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