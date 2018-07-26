逢甲天菜級正妹巧遇「寄居喵」網友歪樓戀愛了

2018年07月26日 15:58 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

2隻軟萌幼貓出沒在機車座椅上，讓不少網友直呼可愛。（影片取自《貓咪也瘋狂俱樂部》）

在台中經營美甲店的天菜級美女老闆，日前經過逢甲商圈時，意外發現2隻軟萌幼貓出沒在機車座椅上的一頂安全帽內，看到有人接近，其中一隻貓咪火速對著安全帽裡的同伴狂尻，貌似在說「欸欸欸人來了，快出來！」正妹將畫面PO網尋求有緣人收編貓咪，不過因為靚麗外型反倒成為嬌點。

正妹女老闆23日晚間在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》上傳一段影片及數張照片，希望能夠幫牠們找到主人。畫面顯示，有2隻白底虎斑貓出沒在路旁的一台機車座椅上，有趣的是，當她走近一看，其中一隻貓咪立刻朝著安全帽裡的同伴狂尻4拳，要牠趕緊撤退，不過對方似乎無動於衷，牠只好跳下機車坐墊火速逃離現場。

對比「出拳貓」的驚慌失措，另一隻貓咪則是霸氣地躺在安全帽裡不動如山，畫面曝光後引起網友熱議，笑虧「原來除了棉被跟紙箱，全罩式安全帽也能長貓」、「寄居貓」、「 乍看還以為是星際大戰的黑武士呢！」

正妹女老闆表示，地點為在逢甲商圈附近，如果有好心人願意收編小浪貓的話，她願意想辦法進行誘捕。沒想到貼文曝光後，她的靚麗外型同樣引起網友注意，還有人歪樓告白「樓主也好可愛」。

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母貓的頭被畫面切掉了。（圖／翻攝自《貓咪也瘋狂俱樂部》）