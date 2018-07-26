差點沒命！以為愛犬要進屋 男子開門驚見一隻熊

男子開門本來想要放狗進門，結果卻是大黑熊（翻攝臉書）

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真的差點命喪熊掌之下！美國一名男子，上週六（21日）清晨聽見門外有動物在敲門的聲音，以為是愛犬想要進屋內，就打算拿出手機拍下這搞笑一幕，沒想到當他把門打開之後，一隻超大的黑熊就一邊低吼、一邊從視線死角處衝了出來，嚇得男子趕緊關門，幸運撿回一命。

綜合外媒報導，22歲的莫里森（Luke Morrison）是退役美軍，他和另外兩名室友住在美國科羅拉多州的洛磯山脈派克峰附近，事發當天早上他聽見門外有奇怪的聲音，以為是自家飼養的黃金獵犬「芬（Fin）」在出門玩耍之後想要回家，因此就拿出手機想要拍攝，結果沒想到卻拍到自己險些遇襲的一幕。

影片中，當莫里森把門打開後一隻身長大約180公分的黑熊就從視線死角撲了上來，幸好莫里森反應快，即時退回屋內關上房門才撿回一命，而受到驚嚇的莫里森也趕緊拿出放在家中的獵槍來戒備，這時他才發現愛犬沒有出門，仍安全的在屋內。

莫里森表示，當下他完全是利用求生的本能來反應，若萬一黑熊破門而入，他也做好了拚死一戰的打算，但後來黑熊並沒有繼續攻擊，而是離開了現場，事後莫里森也在房子的附近發現幼熊蹤跡，他懷疑是因為前一天晚上山上發生火災，黑熊帶著熊寶寶下山避難，才會誤闖他的住處。事後莫里森也將這段驚險影片PO網分享，短短不到一個禮拜就超過160萬觀看。

差點沒命！以為愛犬要進屋 男子開門驚見一隻熊（取自臉書）
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