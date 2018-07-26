電台廣告有亮點！老公自稱「摩鐵VIP」 網笑翻：老婆不綠嗎？

2018年07月26日 17:32 杜炤佑

太搞笑！近日有網友在網上分享一段電台的廣告台詞，內容是一段夫妻的對話，老公在最後說自己是「摩鐵VIP」，讓她聽完很納悶，「如果我是他老婆我一定拳頭很硬」，其他網友也紛紛笑翻。

女網友在論壇「Dcard」PO文表示，某天在上班時收聽廣播，期間聽到一間摩鐵的廣告，內容是一對夫婦聊天。一開始老婆先說：「欸老公！我們好久沒享受了去汽車旅館休息」，丈夫回答：「好啊！有9折」，接著她又問：「還是我們商務房？」老公再度回答：「有8折」，妻子又問：「那車庫房？」男方則激動地說：「有七折！」

接著老婆說：「你生日快到了耶」，老公則回：「生日還有生日優惠」，結果妻子馬上問：「你怎麼都這麼清楚？」丈夫理所當然地說：「因為我是某某摩鐵的VIP啊！」沒想到老婆聽完還回答：「哇～那我們快去」。

聽完這段廣告，原PO忍不住突破盲點，「聽完當下很納悶，如果我是他老婆，我一定拳頭很硬，老公你怎麼變VIP的.....？」其他網友也紛紛留言：「可是問題，老婆也挺了解房型的呢」、「此時的綠光好亮啊」、「真的覺得有時候廣播的廣告很好笑」、「看來兩夫婦都是老司機了」、「原來有其他人跟我一樣，聽到這個廣告有疑問的...」。