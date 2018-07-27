40度烈日下工作！南韓公寓警衛拒裝冷氣 背後原因超感人

40度烈日下工作！南韓公寓警衛拒裝冷氣 背後原因超感人(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導
(影片取自youtube／JTBC News)

南韓近日天氣越趨炎熱，大部分民眾也忍不住開冷氣，不過釜山就有一棟公寓的警衛室沒有裝冷氣，全是因為警衛們出面反對，背後原因曝光後，讓網友直呼超感人。

JTBC電視台25日播出的節目《孫石熙的主播簡報》中，主播介紹了釜山一處公寓的警衛們，每天在高達40度的破記錄高溫下辛苦工作，卻沒有冷氣可以吹。後來南韓國營企業決定幫他們裝設冷氣，卻被當中的8名警衛果斷拒絕。

據了解，該棟公寓是供給弱勢族群居住的國民住宅，當中裝有冷氣的房間數量僅占1/6，剩餘的房間則沒有冷氣可以使用，所以這8名警衛才會堅持不裝冷氣在警衛室，「想到生活艱困的居民們，就覺得不能只有我這麼涼快。只要想到居民會比我更熱，就能夠以電風扇撐過這個夏天了」、「跟住在頂樓的居民比起來，1樓的警衛室沒有那麼熱。」

節目中，主播孫石熙也表示，其實南韓有許多公寓的居民為了少繳一點管理費，所以反對在警衛室裝冷氣，甚至剝奪警衛吹冷氣的權利，「釜山的這群警衛考量到比自己更艱困的居民，他們也告訴這個世界，何謂真正的羞愧和愧疚感。」

對此，引起許多南韓網友熱烈討論，「警衛和居民們都是善良的人」、「好感動，現代有為人著想的人已經不多了」、「拜託幫忙公寓的警衛室裝冷氣吧」。

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