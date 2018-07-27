席開170桌卻落跑！新郎遭爆戀上35歲單親媽 新娘痛哭崩潰

朱特蒂普（左）因為這件事崩潰痛哭，而她的男友則是被爆料有個35歲的小三（左）（翻攝khaosod）

友善列印
席開170桌「新郎落跑」！36萬婚禮泡湯 新娘上台致歉

泰國叻丕府一名24歲新娘朱特蒂普（Jutathip Nimnual）本來要在今年22日與20歲的男友帕金（Phakin Junjerm）結婚，而她為了這樁婚事更是廣發千張喜帖並席開170桌宴客，沒想到男方卻在最後關頭落跑，讓女方只能在當天含著眼淚上台向親友們致歉，並且在事後登上電視節目，痛哭失聲的講述這段經歷。

在消息曝光後，落跑新郎帕金的背景也遭到起底，原來他在和朱特蒂普舉辦婚禮前兩天才被發現劈腿，而且對象還是一個35歲、育有一子的單親媽媽。雖然劈腿的行為慘被抓包，但帕金仍堅持要與朱特蒂普結婚，並承諾會好好處理和小三之間的事情。

沒想到卻在婚禮當天，帕金卻突然表示自己付不出聘金，雖然女方已承諾會幫忙付款，但帕金卻又在婚禮當天落跑，讓女方只好上台致歉。事後，帕金的叔叔也出面指控，表示朱特蒂普曾在帕金失蹤後要求他假扮新郎，好讓婚禮不要那麼尷尬，但被他拒絕，並爆料這場婚禮全是朱特蒂普一直不斷逼婚才會舉行，帕金根本就不愛她。

而在落跑消息傳出後，帕金也成為不少網友肉搜以及撻伐的對象，因此他也在事後出面澄清，表示當時是發現朱特蒂普已經懷孕，但孩子的爸爸卻是別人，女方甚至還要求他支付60萬泰銖（約新台幣54萬）的婚禮費用，因此他才會當場落跑。

朱特蒂普和帕金本來要結婚，但帕金卻在婚禮當天落跑（翻攝臉書） 朱特蒂普和帕金本來要結婚，但帕金卻在婚禮當天落跑（翻攝臉書）
小三身材火辣還育有一名12歲的兒子，看起來一點都不像是35歲（翻攝khaosod） 小三身材火辣還育有一名12歲的兒子，看起來一點都不像是35歲（翻攝khaosod）
為了「對比性愛片女主角」 女... 女搭飛機行李卻「大爆炸」 網...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。