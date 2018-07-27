席開170桌卻落跑！新郎遭爆戀上35歲單親媽 新娘痛哭崩潰

2018年07月27日 09:33 陳慶餘

泰國叻丕府一名24歲新娘朱特蒂普（Jutathip Nimnual）本來要在今年22日與20歲的男友帕金（Phakin Junjerm）結婚，而她為了這樁婚事更是廣發千張喜帖並席開170桌宴客，沒想到男方卻在最後關頭落跑，讓女方只能在當天含著眼淚上台向親友們致歉，並且在事後登上電視節目，痛哭失聲的講述這段經歷。

在消息曝光後，落跑新郎帕金的背景也遭到起底，原來他在和朱特蒂普舉辦婚禮前兩天才被發現劈腿，而且對象還是一個35歲、育有一子的單親媽媽。雖然劈腿的行為慘被抓包，但帕金仍堅持要與朱特蒂普結婚，並承諾會好好處理和小三之間的事情。

沒想到卻在婚禮當天，帕金卻突然表示自己付不出聘金，雖然女方已承諾會幫忙付款，但帕金卻又在婚禮當天落跑，讓女方只好上台致歉。事後，帕金的叔叔也出面指控，表示朱特蒂普曾在帕金失蹤後要求他假扮新郎，好讓婚禮不要那麼尷尬，但被他拒絕，並爆料這場婚禮全是朱特蒂普一直不斷逼婚才會舉行，帕金根本就不愛她。

而在落跑消息傳出後，帕金也成為不少網友肉搜以及撻伐的對象，因此他也在事後出面澄清，表示當時是發現朱特蒂普已經懷孕，但孩子的爸爸卻是別人，女方甚至還要求他支付60萬泰銖（約新台幣54萬）的婚禮費用，因此他才會當場落跑。

朱特蒂普和帕金本來要結婚，但帕金卻在婚禮當天落跑（翻攝臉書）